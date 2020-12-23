5 cervejas especiais de até R$ 26 para harmonizar com a ceia

Antuérpia Tripel

A famosa cerveja de trigo com mel de flor de laranjeira da Colorado é uma opção coringa para o frescor e o dulçor do tradicional salpicão e de outras saladas das ceias. Versátil, ela vai bem também com as aves natalinas e com carnes brancas pouco condimentadas. Experimente também com queijos como o brie e outros preparos leves. Quanto: R$ 10,99 (600 ml) no supermercado Casagrande.

As notas de caramelo e toffee dos maltes dessa Irish Red Ale capixaba harmonizam bem com carne de porco. Seu final seco ajuda a limpar o paladar residual de gordura. Apesar da cor, é uma cerveja é leve e fácil de acompanhar outros pratos da ceia, como carnes vermelhas. Quanto: R$ 19,80 (500 ml) no supermercado Carone.

As especiarias dessa Golden encantam qualquer paladar e as notas de canela, frutas vermelhas e uma leve acidez proveniente de maltes de trigo são excelentes companhias para carnes leves mas estruturadas e de cozimento lento. Nessa sugestão, vale a pena harmonizar os temperos das aves com os ingredientes da cerveja. O resultado surpreende. Essa Ale também é leve e acompanha outras receitas elaboradas da ceia. Quanto: R$ 11,99 (600 ml) no supermercado Extrabom.

Um dos rótulos mais surpreendentes da cervejaria catarinense é minha escolha para acompanhar um prato estruturado como o tender, que geralmente vem com especiarias e molhos agridoces. O equilíbrio entre o amargor dos lúpulos e o dulçor dos maltes da cerveja transforma a harmonização em uma experiência intensa. Leve, refrescante e amarga na medida, essa APA também vai bem com carnes vermelhas. Quanto: R$ 23,99 (500 ml) no supermercado São José.