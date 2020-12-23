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5 cervejas especiais de até R$ 26 para harmonizar com a ceia

A colunista Taynã Feitosa foi buscar em supermercados do ES rótulos de bom custo-benefício que combinam com salpicão, aves natalinas e até panetone

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 08:00

Públicado em 

23 dez 2020 às 08:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Garrafas de cerveja com gorros de Papai Noel
Crédito:
Tendemos a pensar que as festas de fim de ano só combinam com vinhos. Afinal de contas, a cena clássica das ceias de Natal e de Ano-novo foi popularizada com brindes de tintos, brancos e, principalmente, espumantes. Mas, com a popularização das cervejas artesanais, esse jogo pode virar - se você também for do time cervejeiro. E o melhor: sem pesar tanto no bolso.
É possível ressaltar as notas frescas e leves de uma ceia tropical ou até mesmo exaltar o preparo longo e complexo de suas receitas servindo com elas cervejas de ingredientes elaborados. Tudo de acordo com os princípios da harmonização. Ou seja: uma experiência completa para a hora da comemoração.

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Para mostrar que é possível harmonizar cervejas acessíveis e pratos típicos das ceias de fim de ano, busquei nas prateleiras de supermercados do Estado rótulos de bom custo-benefício e fáceis de encontrar. A lista abaixo traz cinco opções que custam no máximo R$ 25,90. Confira:
Cervejas especiais à venda em supermercados indicadas para a ceia de Natal
Crédito:

Antuérpia Tripel

A famosa cerveja de trigo com mel de flor de laranjeira da Colorado é uma opção coringa para o frescor e o dulçor do tradicional salpicão e de outras saladas das ceias. Versátil, ela vai bem também com as aves natalinas e com carnes brancas pouco condimentadas. Experimente também com queijos como o brie e outros preparos leves. Quanto: R$ 10,99 (600 ml) no supermercado Casagrande.
As notas de caramelo e toffee dos maltes dessa Irish Red Ale capixaba harmonizam bem com carne de porco. Seu final seco ajuda a limpar o paladar residual de gordura. Apesar da cor, é uma cerveja é leve e fácil de acompanhar outros pratos da ceia, como carnes vermelhas. Quanto: R$ 19,80 (500 ml) no supermercado Carone.
As especiarias dessa Golden encantam qualquer paladar e as notas de canela, frutas vermelhas e uma leve acidez proveniente de maltes de trigo são excelentes companhias para carnes leves mas estruturadas e de cozimento lento. Nessa sugestão, vale a pena harmonizar os temperos das aves com os ingredientes da cerveja. O resultado surpreende. Essa Ale também é leve e acompanha outras receitas elaboradas da ceia. Quanto: R$ 11,99 (600 ml) no supermercado Extrabom.
Um dos rótulos mais surpreendentes da cervejaria catarinense é minha escolha para acompanhar um prato estruturado como o tender, que geralmente vem com especiarias e molhos agridoces. O equilíbrio entre o amargor dos lúpulos e o dulçor dos maltes da cerveja transforma a harmonização em uma experiência intensa. Leve, refrescante e amarga na medida, essa APA também vai bem com carnes vermelhas. Quanto: R$ 23,99 (500 ml) no supermercado São José.
As frutas secas de um bom panetone ganham notas alcoólicas e ainda mais dulçor na companhia dessa Tripel, que contém leveduras belgas e lúpulos especiais. A cerveja tem amargor baixo e apresenta notas condimentadas e uma picância que faz jus a esse estilo belga complexo. É a cerveja perfeita para erguer um brinde e brindar as festas. Quanto: R$ 25,90 no supermercado Extraplus.
Acompanhe a colunista também no Instagram ou clique aqui para ler as colunas anteriores.

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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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