Moradia no Brasil: lei garante arquitetos e engenheiros a quem não pode pagar

Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória Crédito: Vitor Jubini

No Brasil, estima-se que aproximadamente 85% das construções sejam realizadas sem orientação técnica de arquiteto e/ou engenheiro civil. Apesar de haver determinação legal para que as obras sejam assistidas por profissionais habilitados, a realidade é bem distante do desejável, pois o percentual de edificações que faz uso de serviços de arquitetura ou engenharia é tão pequeno – os 15% restantes – que acaba se tornando algo quase desprezível.

Uma das principais consequências do enorme número de obras ilegais é o risco à vida dos próprios usuários. Não são poucas as tragédias, amplamente noticiadas pela imprensa, de desabamentos de casas e edifícios em todas as partes do país em função da construção ter sido feita sem nenhum critério técnico, e cujas consequência mais direta são as perdas patrimoniais e, principalmente, da vida de inúmeras pessoas, às vezes até de famílias inteiras.

E mesmo quando os desabamentos ocorrem a partir de eventos climáticos, como chuvas torrenciais e enchentes, o mais provável é que as edificações arruinadas tenham sido também construídas sem a supervisão técnica de algum arquiteto ou engenheiro.

Isso posto, fica evidente que se trata de uma calamidade que poderia ser evitada.

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 6º diz: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados...”, ou seja, a habitação, ou para usar a mesma terminologia da nossa lei fundamental, a moradia digna é algo a ser garantido pelo poder governante a seus cidadãos.

De acordo com o Censo 2022 , o Brasil possui mais de 90 milhões de moradias. Por outro lado, temos um déficit habitacional de aproximadamente 6 milhões de moradias, conforme dados de 2019 em pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro (sendo bem provável que tal situação tenha ainda se agravado nos últimos anos).

Neste ponto é importante ressaltar que no conceito de déficit habitacional encontra-se também moradias inadequadas, mal construídas, insalubres, com mais de uma família numa mesma unidade residencial e às vezes até mesmo num único cômodo, ou até mesmo com ônus excessivo do aluguel urbano, entre outras mazelas relacionadas ao habitat.

É comum que muita gente ache que o trabalho de um arquiteto seja algo supérfluo, cujos serviços são destinados exclusivamente a uma elite que precisa de alguém que possa ajudar a decidir a cor do sofá ou da cortina. Mesmo para aqueles que sabem que na verdade a principal atribuição dos profissionais de arquitetura é realizar projetos de edificações, ainda permanece a ideia que o labor de um arquiteto é algo caro, que somente poucas pessoas podem pagar. Enfim, um lamentável engano, com consequências para todas as classes sociais.

E justamente em função da triste realidade da moradia no país é que foi criada em 2008 a Lei da ATHIS (Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social). Trata-se de uma lei federal que visa garantir “que famílias com renda de até três salários mínimos recebam assistência técnica pública e gratuita para a elaboração de projetos, acompanhamento e execução de obras necessárias para a edificação, reforma, ampliação ou regularização fundiária de suas moradias”.

Dito de outro modo, a ideia é permitir que a população de baixa renda (até três salários mínimos) possa ser atendida gratuitamente por arquitetos e/ou engenheiros para que eles possam realizar seus serviços em prol da dignidade do habitat, sendo a remuneração paga por meio de recursos públicos, tal como ocorre, por exemplo, no SUS.

Não obstante, criada há 15 anos e até mesmo pouco conhecida por muitos profissionais de arquitetura e engenharia, a Lei da ATHIS ainda tem sido um instrumento incapaz de reverter a situação catastrófica dos milhões de brasileiros que compõem o quadro do déficit habitacional.

Em paralelo, temos também o programa Minha Casa Minha Vida , criado pelo governo federal que tem como objetivo subsidiar “a aquisição da casa ou apartamento próprio para famílias com renda mensal bruta (de) até R$ 2.640,00, no caso de moradias urbanas, e famílias com renda anual bruta (de) até R$ 31.680,00, no caso de moradias rurais”.

O problema aqui é a baixa qualidade das obras atendidas pelo programa, quase sempre com edifícios horrendos reunidos em conjuntos distantes dos centros urbanos, comprometendo a qualidade da vida dos residentes, principalmente pela necessidade dos grandes e demorados deslocamentos até às áreas onde seus moradores trabalham, estudam, fazem compras, etc.

Enquanto isso, o mercado da construção civil para alta renda encontra-se plenamente aquecido. Edifícios e condomínios horizontais de luxo espalham-se pelas principais cidades brasileiras, com construções cada vez mais sofisticadas e caras. Mesmo com o preço do m² ascendente, não faltam clientes para cada novo lançamento desta clientela.