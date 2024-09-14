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Economia

Como os avanços regulatórios estão aprimorando o mercado de crédito brasileiro?

Os avanços institucionais e regulatórios no mercado de crédito brasileiro nos últimos cinco anos têm promovido um ambiente mais competitivo, transparente e inclusivo

Públicado em 

14 set 2024 às 03:00
Sávio Bertochi Caçador

Colunista

Sávio Bertochi Caçador

Nos últimos anos, o mercado de crédito brasileiro passou por uma série de avanços institucionais e regulatórios que têm transformado o setor, promovendo maior transparência, competitividade e inclusão financeira. Essas mudanças foram impulsionadas, sobretudo, por iniciativas do Banco Central do Brasil (BCB), com o objetivo de modernizar o sistema financeiro e reduzir os custos de crédito para consumidores e empresas. 
Nesse mercado, os principais avanços institucionais e regulatórios foram:

  1. Open Banking: O Open Banking, implementado em fases a partir de 2021, permite que os clientes compartilhem suas informações financeiras com diferentes instituições de forma segura e padronizada. Isso facilita a comparação de produtos e serviços financeiros, promovendo maior concorrência entre bancos e fintechs. A expectativa é que essa iniciativa aumente a eficiência do sistema financeiro e reduza os custos de crédito.
  2. Cadastro Positivo: Tornado obrigatório em 2019, o Cadastro Positivo permite que informações de crédito positivas dos consumidores sejam compartilhadas entre instituições financeiras. Isso ajuda a reduzir o risco de crédito e possibilita a oferta de melhores condições de financiamento para bons pagadores. A inclusão de dados positivos no histórico de crédito dos consumidores tem potencial para aumentar a concessão de crédito e reduzir as taxas de juros.
  3. Sandbox Regulatório: Lançado em 2020, o Sandbox Regulatório é um ambiente controlado onde fintechs e outras empresas inovadoras podem testar novos produtos e serviços financeiros com menor burocracia. Essa iniciativa visa fomentar a inovação no setor financeiro e aumentar a competitividade. O Sandbox permite que novas tecnologias sejam desenvolvidas e testadas de forma segura, beneficiando tanto as empresas quanto os consumidores.
  4. Lei de Falências: A nova Lei de Falências, aprovada em 2020, trouxe mudanças significativas para o processo de recuperação judicial e falência de empresas. As novas regras visam agilizar esses processos e reduzir os riscos para os credores, incentivando a concessão de crédito para empresas em dificuldades financeiras. A lei busca criar um ambiente mais seguro para os credores, o que pode resultar em melhores condições de crédito para as empresas.
  5. Regulação de Fintechs: A regulação específica para fintechs, implementada a partir de 2018, tem permitido a entrada de novos players no mercado de crédito, aumentando a concorrência e oferecendo mais opções para os consumidores. As fintechs têm se destacado na oferta de crédito digital, com processos mais ágeis e menos burocráticos. Essa regulação tem sido crucial para a modernização do mercado de crédito brasileiro.
  6. Nova Lei de Garantias: Ela visa aumentar a eficiência e segurança jurídica no uso de garantias, facilitando a recuperação de crédito e ampliando o acesso ao crédito. Isso deve reduzir as taxas de juros e custos operacionais, promovendo maior concorrência no mercado de crédito e beneficiando tanto consumidores quanto empresas.
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Mercado de crédito Crédito: Pexels
Os avanços institucionais e regulatórios têm tido um impacto significativo na concorrência do mercado de crédito brasileiro. A seguir, destacamos alguns dos principais efeitos:
  • Redução de Custos e Taxas de Juros: A maior transparência e a possibilidade de comparação de produtos financeiros proporcionadas pelo Open Banking e pelo Cadastro Positivo têm levado à redução dos custos de crédito para os consumidores. Instituições financeiras são incentivadas a oferecer melhores condições para atrair e reter clientes, resultando em uma redução das taxas de juros.
  • Inclusão Financeira: As iniciativas regulatórias têm promovido a inclusão financeira, permitindo que um maior número de pessoas e empresas tenha acesso a produtos de crédito. O Cadastro Positivo, por exemplo, beneficia consumidores que antes tinham dificuldade em obter crédito devido à falta de histórico financeiro. Isso amplia o mercado de crédito e aumenta a competitividade entre as instituições financeiras.
  • Inovação e Diversificação: O Sandbox Regulatório e a regulação de fintechs têm fomentado a inovação no setor financeiro, permitindo o surgimento de novos produtos e serviços. As fintechs, em particular, têm se destacado na oferta de crédito digital, com processos mais rápidos e menos burocráticos, aumentando a competitividade no mercado. A inovação trazida por essas empresas tem forçado os bancos tradicionais a se modernizarem e oferecerem melhores serviços.

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    Além disso, esses avanços regulatórios e institucionais têm contribuído para a redução das taxas de juros no mercado de crédito brasileiro. A maior concorrência entre as instituições financeiras, impulsionada pelo Open Banking e pela entrada de fintechs, tem levado à oferta de melhores condições de crédito para os consumidores. E o Cadastro Positivo tem permitido uma avaliação mais precisa do risco de crédito, resultando em taxas de juros mais baixas para bons pagadores. 
    Em resumo, os avanços institucionais e regulatórios no mercado de crédito brasileiro nos últimos cinco anos têm promovido um ambiente mais competitivo, transparente e inclusivo. Essas mudanças não apenas beneficiam os consumidores, mas também fortalecem o sistema financeiro como um todo, promovendo a inovação e a eficiência no setor.

    Sávio Bertochi Caçador

    E economista, doutor em Economia pela Ufes, professor e consultor

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