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Economia

Comércio exterior: qual é a importância para a economia capixaba?

Os principais produtos exportados pelo Espírito Santo incluem minério de ferro, produtos siderúrgicos e café em grão. O minério de ferro, por exemplo, representou 31% das exportações em 2023

Públicado em 

31 ago 2024 às 02:00
Sávio Bertochi Caçador

Colunista

Sávio Bertochi Caçador

O comércio exterior desempenha um papel crucial na economia do Espírito Santo, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Em 2023, o comércio exterior capixaba movimentou aproximadamente US$ 19,3 bilhões, representando um crescimento de 3,75% em relação ao ano anterior. Esse desempenho é resultado de um aumento tanto nas exportações quanto nas importações, que cresceram 4,2% e 3,3%, respectivamente.
Os principais produtos exportados pelo Espírito Santo incluem minério de ferro, produtos siderúrgicos e café em grão. O minério de ferro, por exemplo, representou 31% das exportações em 2023, seguido pelos produtos de aço/ferro (20%) e café em grão (9%). Por outro lado, as importações foram dominadas por automóveis, que representaram 19% do total importado, com um crescimento notável de 46% em relação a 2022.
O Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (Fundap) tem sido um instrumento vital para o fortalecimento do comércio exterior no Espírito Santo. Criado para incentivar as atividades portuárias, o fundo oferece incentivos financeiros que tornam o estado mais competitivo no cenário nacional e internacional.
Com a Resolução nº 13/2012 do Senado Federal, o Fundap passou a não ser mais tão atraente e esse foi um dos motivos pelos quais as importações pelo Espírito Santo perderam um pouco de sua competitividade. Contudo, outros incentivos foram constituídos na tentativa de compensar os efeitos dessa Resolução, o que tem possibilitado ao Estado se alavancar enquanto um hub comercial.

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O Sindicato das Empresas de Importação e Exportação do Espírito Santo (Sindiex), que neste ano celebra 32 anos, desempenha um papel fundamental no fortalecimento do comércio exterior capixaba. A entidade atua como um elo entre as empresas e o governo, facilitando a comunicação e a implementação de políticas que beneficiem o setor. O Sindiex também promove a capacitação e a atualização das empresas associadas, organizando eventos, cursos e seminários que abordam as melhores práticas e as tendências do mercado internacional.
Além disso, o Sindiex tem sido ativo institucionalmente na viabilização de grandes projetos que impulsionam o comércio exterior no estado. Entre esses projetos, destacam-se as iniciativas da Vports no Porto de Vitória e os investimentos do TVV-Login para melhorar a eficiência operacional.
Exportações do ES cresceram 15% na comparação de janeiro a setembro de 2019 com igual período de 2018
Exportações do ES  Crédito: Pixabay
O projeto do Imetame Logística Porto, previsto para iniciar suas atividades em 2025, promete ser o maior porto de águas profundas do Brasil, o que certamente ampliará a capacidade de movimentação de cargas e fortalecerá ainda mais o comércio exterior capixaba.
O comércio exterior é um pilar essencial para a economia do Espírito Santo, impulsionando o crescimento econômico e gerando empregos. A atuação do Sindiex é crucial para manter a competitividade do estado no cenário global, garantindo que o Espírito Santo continue a se destacar como um importante hub de comércio internacional no Brasil.

Sávio Bertochi Caçador

É economista, doutor em Economia pela Ufes, professor e consultor

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