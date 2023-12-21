A economia do Espírito Santo é dependente de commodities?

Em outubro deste ano, a UNCTAD, sigla em inglês para Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, publicou um estudo muito interessante sobre a dependência de commodities dos 195 países membros da ONU . A UNCTAD entende que a economia de um país é dependente de commodity quando 60% ou mais do valor de suas exportações é composta por esse tipo de produto.

Nesse contexto, 95 nações são dependentes de commodities, sendo que apenas 13% das nações desenvolvidas como, por exemplo, Austrália e Noruega, se encaixam nessa classificação, e 85% das nações em desenvolvimento, como Brasil e Argentina, se enquadram nesse critério.

Um ponto relevante que esse estudo da UNCTAD aponta é que essa dependência de commodities tem profundas implicações para o desenvolvimento econômico desses países. O primeiro ponto é que essa dependência está correlacionada ao menor bem-estar humano: em 2021, 29 dos 32 países com pontuações baixas de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dependiam de commodities.

O segundo ponto é que isso afeta o desempenho econômico e expõe países e regiões a choques: os países dependentes de commodities enfrentam frequentemente questões como baixa produtividade, volatilidade da renda, taxas de câmbio sobrevalorizadas e o aumento da instabilidade econômica e política.

O terceiro ponto é que torna os países mais vulneráveis a mudanças climáticas: os países em desenvolvimento dependentes de commodities representam uns impressionantes 95% dos 20 países mais vulneráveis às alterações climáticas.

É difícil, mas não é impossível romper essa dependência de commodities, vide o exemplo da Costa Rica que passou de exportadora de banana e café para exportadora de serviços e instrumentos médicos.

Agora, vamos transportar esses elementos para a economia capixaba. O modelo de desenvolvimento econômico adotado no Espírito Santo a partir dos anos 1960 mudou estruturalmente o estado. Passamos de uma economia agrário-exportadora para uma economia urbano-industrial.

Mas a industrialização tardia pela qual passou o Espírito Santo teve uma característica marcante: uma participação relevante de produção de commodities. Até os anos 1960 o Estado tinha o café, uma commodity, como seu principal produto e a partir daí outras commodities foram agregadas a pauta de exportação local: minério de ferro, aço, pasta de celulose e petróleo.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) de 2022, 81% da pauta de exportação capixaba é de commodities. Ou seja, a economia capixaba é altamente dependente de commodities.

Minério de ferro Crédito: Carlos Alberto Silva

Um estudo feito em 2011 retratou bem os efeitos dessa elevada dependência de commodities para a economia capixaba: (1) por conta de seu alto grau de abertura econômica, o estado sente mais intensamente os impactos de choques nos preços de commodities do que o Brasil e outros estados; (2) os preços de commodities exercem um padrão de precedência temporal sobre os níveis de atividade estadual e nacional; (3) um choque positivo nos preços de commodities faz com que o nível de atividade estadual aumente inicialmente, sofrendo uma contração em seguida, para então apresentar um aumento permanente em relação a seu nível original no longo prazo; (4) os impactos quantitativos de choques nos preços de commodities são maiores no caso estadual do que no caso nacional.

É bem verdade que o Espírito Santo alcançou o atual nível de desenvolvimento econômico graças, em boa parte, à produção de commodities. Mas essa dependência não garante um futuro mais promissor para o desenvolvimento sustentável capixaba, até porque commodities como minério de ferro e petróleo tem prazo de validade determinado.