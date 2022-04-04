Questões sociais do presente e lições do passado

Nos últimos tempos, o IBGE vem divulgando muitos números que questionam o “apoio organizado” à propaganda da retomada econômica. Quando são somados os trabalhadores por conta própria e os trabalhadores sem carteira de trabalho, a taxa de precarização laboral foi de 44,7% para o último trimestre de 2021. Para o Espírito Santo , esse número foi de 45,5%. Não convém esquecermos que a inflação não perdeu fôlego e que ela vem afetando negativamente a renda dos trabalhadores.

A retomada econômica de 2021 não chegou ao mercado de trabalho e tampouco pode ser considerada sustentada. Os agentes econômicos consultados recorrentemente pelo Banco Central do Brasil não esperam um ano pujante em termos de desempenho econômico, e tal fato terá repercussões múltiplas em um ano eleitoral. A crise política brasileira é longa e ela já havia se manifestado claramente nas eleições de 2014, com multifacetados desdobramentos regionais.

Especial Pobreza: casa de Maria das Graças Machado, a Gracinha, em Boa Vista, Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Passivos sociais aprofundados demandam que os governantes busquem conciliar, com humildade e transparência, a responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. Avaliações mais criteriosas e transparentes das renúncias fiscais são necessárias para o debate sobre a alocação eficiente de recursos públicos e não se pode descartar, de antemão, a hipótese da “barganha fiscal” na concessão e na manutenção de muitas renúncias fiscais ao capital. Os recursos públicos são escassos, porém há recursos financeiros sonegados fora dos orçamentos públicos. Entre o primeiro dia deste ano e o dia 28 de março, o “Sonegômetro” registrou mais de 148 bilhões de reais em sonegação fiscal no Brasil.

Em março, a inflação brasileira, medida pelo IPCA-15, atingiu o patamar de 10,79% em doze meses, sendo que a inflação foi de 0,95% no mês. Os preços das commodities alimentares e energéticas explicam grande parte do problema. A invasão da Ucrânia pela Rússia , em 24 de fevereiro, afetou o mercado global dessas commodities.

No entanto, decisões políticas domésticas reforçaram os efeitos inflacionários no Brasil. Por que o Brasil tem que renunciar a uma política de segurança alimentar a partir da constituição e da manutenção de estoques públicos reguladores de alimentos? Essa orientação estratégica também deveria se manifestar nos campos energético e da produção de fármacos? A alta disseminação da inflação no Brasil, acima de 70%, revela que as escolhas políticas têm consequências sociais e econômicas em um país detentor de desigualdades sociais extremas, históricas e estruturais.

A deterioração institucional brasileira foi abordada pelo sociólogo Celso Rocha de Barros, em sua coluna semanal no jornal Folha de S.Paulo, no dia 21 de março. Segundo Barros, o “orçamento secreto”, já destacado pela imprensa, equivale ao valor de três petrolões. De acordo com o sociólogo, “em 2018, os partidos grandes entraram em crise, e neles estavam os quadros com melhor visão de longo prazo para a política brasileira, inclusive entre os acusados de corrupção”.

Estamos no calor dos acontecimentos internacionais e, portanto, os seus desdobramentos ainda são difíceis de avaliar com precisão. No entanto, o anúncio do chanceler Olaf Scholz, em 27 de fevereiro, apontou no sentido de que o governo alemão fará um investimento de 100 bilhões de euros para modernizar as Forças Armadas (Bundeswehr).

Scholz, socialdemocrata, acrescentou que serão destinados mais de 2% de seu PIB anualmente para a defesa. Ele afirmou então que tal compromisso fiscal é condizente com o tamanho e a importância da Alemanha na Europa. Rendas e empregos novos serão gerados na indústria alemã a partir das encomendas viabilizadas pelo gasto público federal. Não são novidades históricas a aplicação do “keynesianismo militar” e o renascimento de nacionalismos na Europa.

Na última vez que a Alemanha utilizou o gasto militar para zerar o seu desemprego o mundo viveu a grande catástrofe da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Em 1932, o desemprego representava 30% da força de trabalho alemã. O pleno emprego ocorreu em 1936, com a política de rearmamento e uma dura repressão do trabalho pelos nazistas para que os salários reais não aumentassem.

São outros os tempos na Alemanha, é claro, porém não convém esquecermos que extremistas de direita chegaram ao poder pelo voto naquele país, em 1933, apoiados e financiados pela elite empresarial alemã de então. Em um livro instigante, “Austeridade” (2017), editado pela Autonomia Literária, o professor Mark Blyth, da Brown University (EUA), ponderou que “a questão que precisa realmente ser reconhecida é que rodadas repetidas de política de austeridade, mais a intransigência ideológica dos socialdemocratas, ajudou muito mais a pôr Hitler no poder do que qualquer recordação da inflação de uma década antes”.