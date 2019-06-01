Dependência da exportação de commodities traz menos desenvolvimento

O problema detectado pela literatura internacional sobre a complexidade econômica é que há restrições estruturais nesse tipo de dependência para a redução das desigualdades sociais. A estrutura produtiva dos países importa para o desenvolvimento econômico e social. Essa literatura aponta para o fato de que o aumento da complexidade econômica de uma estrutura produtiva contribui para a redução da desigualdade social em um país.

No ranking da complexidade econômica elaborado pelo Observatório da Complexidade Econômica do MIT, o Brasil encontra-se na posição 37 de um total de 129 países. Há, portanto, um enorme hiato entre o peso econômico global do Brasil e a sofisticação da sua estrutura produtiva, sendo que esta mesma está restringindo as suas perspectivas de desenvolvimento. Não causa surpresa que a retomada econômica após a recessão seja bem decepcionante na ausência de um boom global de commodities.