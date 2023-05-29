A crise no varejo e a crise brasileira

Fachada de Lojas Americanas no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

No podcast “O Assunto” , do portal de notícias G1, do dia 19 de maio, a jornalista Natuza Nery trouxe elementos analíticos que nos ajudam a compreender o tamanho da crise no varejo brasileiro. Para tanto, ela entrevistou Guilherme Mercês, que é o diretor de economia e inovação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Problemas e fraudes contábeis ocorreram recentemente no varejo e esses fatos foram noticiados na imprensa.

Mercês, por sua vez, retratou a crise a partir de efeitos globais causados pela pandemia de Covid-19 e pela guerra na Ucrânia , além de ter destacado aspectos operacionais de transformação tecnológica nos negócios. "Na saída da pandemia, quando todo mundo achou que a gente ia viver um novo momento econômico, veio logo uma guerra e, também com ela, um forte aumento dos insumos, da inflação e da taxa de juros", ponderou.

A transformação digital impactou no varejo, segundo Mercês, e há “uma lista que não para de crescer de grandes redes varejistas anunciando o fechamento de lojas e escancarando, assim, uma crise no setor que emprega mais de oito milhões de pessoas”. A transformação tecnológica mudou a forma como as pessoas consomem.

De acordo com Guilherme Mercês, “o consumidor hoje experimenta na loja, mas termina sua compra no site, ou começa no site, passa na loja, e termina no site de novo”. As grandes empresas de tecnologia também estão demitindo pesadamente. “Hoje, a gente está discutindo o mundo que é um mix entre o digital e o físico, que é o que a gente está chamando de phygital”, avaliou.

A crise no varejo é mundial. No entanto, em cada país ela apresenta as suas particularidades. Em artigo anterior, chamei a atenção para o fato de que a economia brasileira estava se recuperando lentamente em 2021 , a partir da reabertura de atividades, quando o Banco Central (BC) iniciou uma série de elevações da taxa básica de juros. Destaquei, citando fonte, que temos a maior taxa de juros reais do mundo.

O G1, em matéria publicada no dia 3 de maio, mostrou que “a taxa básica de juros brasileira (Selic) não sobe desde junho de 2022, mas o país continua no topo do ranking global de juros reais”. Os efeitos dessa política monetária ultraortodoxa, concentradora de riquezas no topo, se fazem sentir em termos dos desempenhos da economia e do mercado de trabalho. A crise no varejo é parte da crise nacional.

Não convém esquecermos que a insegurança alimentar avançou para mais da metade da população brasileira e a fome atingiu 33 milhões de pessoas em 2022, com informalidade laboral próxima de 40%, mesmo após a reforma trabalhista de 2017 . O quadro distópico de intensificação, “flexibilização” e precarização laboral revela-se perene na composição da nossa trágica normalidade.

Em “As ideias conservadoras”, livro editado pela Três Estrelas, em 2014, o cientista político João Pereira Coutinho mostrou que até governos conservadores, como foi o caso de Margaret Thatcher (1979-1990), no Reino Unido, por exemplo, não desprezam a necessidade de o Estado assumir encargos de assistência aos menos favorecidos. Conservadorismo é diferente de reacionarismo.

Thatcher chegou a dizer que “o governo também tem o claro dever de ajudar a cuidar dos doentes e dos velhos, e de providenciar uma rede de proteção para todos aqueles que, sem culpa, caem no desemprego, na pobreza e na privação”. O seu governo não gastou anualmente menos do que 39% do PIB. Ela não criou uma regra rígida de teto de gastos que buscasse reduzir o Estado a patamares desejados pelos conservadores e neoliberais brasileiros.

De acordo com Juremir Machado da Silva, no livro “Raízes do conservadorismo brasileiro”, editado pela Civilização Brasileira, em 2018, a escravidão marcou perversamente a cultura nacional. Segundo Silva, “desde o primeiro dia do fim da escravidão, o negro liberto seria visto como vagabundo e bêbado em potencial”. Em síntese, “a acumulação primitiva do capital no Brasil ostentava um superávit de cadáveres jamais visto em outro lugar”.