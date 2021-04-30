Maquiador ensina três cuidados básicos para pele masculina

O assunto é pele masculina. Você tem o costume de cuidar dela diariamente? Na coluna de hoje, o maquiador Ricardo Silveira ensina um ritual para ser adotado no dia a dia. São dicas práticas e rápidas. Confira no vídeo.
Publicado em 30 de Abril de 2021 às 14:08
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