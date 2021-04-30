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Pele em dia

Maquiador ensina três cuidados básicos para pele masculina

Ricardo Silveira ensina dicas práticas e rápidas para serem adotadas no dia a dia

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 14:08

Públicado em 

30 abr 2021 às 14:08
Ricardo Silveira

Colunista

Ricardo Silveira

Ricardo Silveira
Ricardo Silveira ensina um ritual para ser adortado no dia a dia. Crédito: Ricardo Silveira
O assunto é pele masculina. Você tem o costume de cuidar dela diariamente? Na coluna de hoje, o maquiador Ricardo Silveira ensina um ritual para ser adotado no dia a dia. São dicas práticas e rápidas. Confira no vídeo. 
Acompanhe o maquiador Ricardo Silveira em seu Instagram.

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Ricardo Silveira

Ricardo Silveira é maquiador, educador e especialista em noivas. Ganhou reconhecimento nacional ao compartilhar seu lifestyle e dicas de maquiagem aos seus seguidores

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