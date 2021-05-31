Aprenda como afinar o nariz com a maquiagem; veja vídeo

Qual a melhor forma de afinar o nariz com a maquiagem? Não existe uma forma exata, tudo depende do formato do nariz de cada pessoa. Na coluna de hoje, o maquiador ensina boas dicas. Confira no vídeo.
Publicado em 31 de Maio de 2021 às 15:14
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