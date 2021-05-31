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Aprenda como afinar o nariz com a maquiagem; veja vídeo

Utilizando corretivo é possível alcançar o resultado. Confira as dicas do maquiador Ricardo Silveira

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 15:14

Públicado em 

31 mai 2021 às 15:14
Ricardo Silveira

Colunista

Ricardo Silveira

Ricardo Silveira
Confira o antes e depois do maquiador Ricardo Silveira Crédito: Ricardo Silveira
Qual a melhor forma de afinar o nariz com a maquiagem? Não existe uma forma exata, tudo depende do formato do nariz de cada pessoa. Na coluna de hoje, o maquiador ensina boas dicas. Confira no vídeo. 
Acompanhe o maquiador Ricardo Silveira em seu Instagram.

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Ricardo Silveira

Ricardo Silveira é maquiador, educador e especialista em noivas. Ganhou reconhecimento nacional ao compartilhar seu lifestyle e dicas de maquiagem aos seus seguidores

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