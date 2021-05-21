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Dicas de beleza

Aprenda a usar produto 2 em 1 para fazer a pele

O maquiador Ricardo Silveira ensina como aplicar o produto para fazer uma cobertura ótima no rosto

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 19:03

Públicado em 

21 mai 2021 às 19:03
Ricardo Silveira

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Ricardo Silveira

Ricardo Silveira

Ricardo Silveira é maquiador, educador e especialista em noivas. Ganhou reconhecimento nacional ao compartilhar seu lifestyle e dicas de maquiagem aos seus seguidores

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