Aprenda a usar produto 2 em 1 para fazer a pele

Quer fazer uma cobertura ótima no rosto? É possível. Basta usar uma base em pó e a bruma, além de um pincel específico. O maquiador Ricardo Silveira ensina o truque. Assista no vídeo.
Publicado em 21 de Maio de 2021 às 19:03
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