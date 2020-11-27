Serginho Groisman comanda bate-papo sobre profissões do futuro

Entre os participantes estão o imunologista e pesquisador da USP, Gustavo Cabral, que lidera pesquisas de desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus; as especialistas na relação família e escola, Taís e Roberta Bento; a secretária estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Cristina Engel; e a psicóloga e gerente de Gestão de Pessoas Responsável pelo Programa de Diversidade e Inclusão da ArcelorMittal Tubarão, Juliana Oliveira Almeida. A mediação do encontro será da jornalista e apresentadora do Bom Dia Espírito Santo, Fabíola de Paula.