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Renata Rasseli

Serginho Groisman comanda bate-papo sobre profissões do futuro

O apresentador comanda o Arena Profissões, que  será transmitido nesta sexta-feira (27),  em A Gazeta, ao vivo, a partir das 16h

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 10:00

Públicado em 

27 nov 2020 às 10:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Serginho Groisman
Serginho Groisman Crédito: Divulgação
O isolamento social pelo qual estamos passando causou várias mudanças no mercado de trabalho, tanto para empregados quanto para empresários. Muitas transformações ainda devem acontecer daqui pra frente. Para tentar entender esse momento e ajudar a população a estar preparada para o futuro do mercado de trabalho, A Gazeta vai promover hoje, às 16h, o evento Arena Profissões. O apresentador Serginho Groisman vai comandar um bate-papo com especialistas de várias áreas para debater as profissões em alta no pós-pandemia.
Entre os participantes estão o imunologista e pesquisador da USP, Gustavo Cabral, que lidera pesquisas de desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus; as especialistas na relação família e escola, Taís e Roberta Bento; a secretária estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Cristina Engel; e a psicóloga e gerente de Gestão de Pessoas Responsável pelo Programa de Diversidade e Inclusão da ArcelorMittal Tubarão, Juliana Oliveira Almeida. A mediação do encontro será da jornalista e apresentadora do Bom Dia Espírito Santo, Fabíola de Paula.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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