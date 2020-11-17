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Arena Profissões: live debate profissões em alta na pós-pandemia

Evento on-line será realizado nesta sexta-feira (27), no site A Gazeta, e terá a participação do apresentador da TV Globo Serginho Groisman
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 19:57

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 19:57

A transformação digital no mercado de trabalho foi acelerada com a pandemia
A transformação digital no mercado de trabalho foi acelerada com a pandemia Crédito: Freepik
O período de isolamento social acelerou o processo de digitalização de várias profissões, provocou novos desafios no mercado de trabalho e aumentou as possibilidades de home office. É neste contexto que o Arena Profissões 2020 se reinventa, em formato inédito e on-line, para discutir quais áreas prometem crescer daqui para frente. Com o tema Profissões em alta pós-pandemia, o evento vai ser realizado nesta sexta-feira, dia 27 de novembro, às 16 horas, no site A Gazeta.
Com mediação do apresentador da TV Globo Serginho Groisman, que participa do projeto pelo terceiro ano consecutivo, especialistas, convidados e alunos serão incentivados a refletir sobre as carreiras, sonhos e desafios no atual cenário do mercado de trabalho em meio à transformação digital, que foi acelerada pela pandemia.
Entre os palestrantes estão o imunologista e pesquisador, Gustavo Cabral; as especialistas na relação família e escola, Taís e Roberta Bento; a secretária estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Cristina Engel; e a psicóloga e especialista em Recursos Humanos, Juliana Oliveira Almeida.
De acordo com o diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta, Márcio Chagas, a proposta é compartilhar experiências com o público para auxiliar a escolha das carreiras.
"Nosso objetivo é reunir conteúdos de excelência para que a população tenha bases sólidas para formar sua opinião diante de tantas transformações que estamos vivendo neste ano de 2020. O impacto da pandemia da Covid-19 no mercado de trabalho precisa ser discutido para enfrentarmos os desafios e sairmos ainda mais fortes dessa crise"
Márcio Chagas - Diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta
  • Não fique de fora!
  • Arena Profissões: Profissões em alta pós-pandemia
  • Quando: 27 de novembro (sexta-feira)
  • Horário: às 16h
  • Mediação: Serginho Groisman
  • Local: www.agazeta.com.br
* Karolyne Bertordo é aluna do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Tatiana Paysan.

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