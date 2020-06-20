Projeto avista 22 baleias no litoral capixaba em meio à pandemia

O Projeto Baleia Jubarte avistou 22 baleias-jubarte no litoral capixaba Crédito: Projeto Baleia Jubarte

O Projeto Baleia Jubarte avistou 22 baleias-jubarte no litoral capixaba, no último final de semana. Os animais foram vistos entre as regiões costeiras e oceânicas de Vitória e Aracruz. Com o patrocínio da Petrobras, o Projeto realiza um trabalho de monitoramento, pesquisa, atividades socioeducativas e conservação de baleias e golfinhos, bem como dos oceanos em que eles vivem.

O Projeto Baleia Jubarte avistou 22 baleias-jubarte no litoral capixaba Crédito: Projeto Baleia Jubarte

O embarque para a observação de baleias em mar capixaba seguiu as recomendações de saúde, com equipe reduzida na embarcação. Além de registrar a chegada das baleias, a observação teve o objetivo de desenvolver e testar os protocolos sanitários de transporte náutico, de embarque e de observação de pesquisa neste período de pandemia. “Os embarques do Projeto serão importantes para subsidiar com informações e creditar as medidas de segurança e prevenção adotadas na pesquisa neste momento, e que poderão ser utilizadas no período pós quarentena da pandemia da Covid-19 no Brasil, quando esperamos ansiosamente a retomada da visitação às baleias-jubarte”, conta o oceanógrafo que faz parte do Projeto, Paulo Rodrigues.

FESTA VIRTUAL

O projeto de streaming Toro Live, de Gustavo Cechinel e Renato Rossoni, chega à 13ª edição neste sábado, 20, com a festa All Black. Entre as atrações, destaque para o projeto paraense Order, formado pelos DJs Puka, G.Felix e Sofat, além do mineiro Junyo.

PARCERIA DO BEM

A ArcelorMittal Tubarão adquiriu 17 mil máscaras que estão sendo distribuídas entre familiares de seus empregados. As peças, usadas para proteção contra o novo coronavírus, foram compradas a partir de uma parceria com o Projeto Tamar que, por sua vez, contratou uma associação de Regência, no Norte do Estado, para a confecção. A iniciativa está gerando renda para as mulheres que trabalham na associação e que estavam sem nenhum tipo de trabalho por conta da crise gerada pela pandemia.

ATENDIMENTO JURÍDICO GRATUITO

Os projetos de extensão desenvolvidos pelas Instituições de Ensino Superior facilitam o acesso de muita gente a consultas odontológicas, com psicólogos, fisioterapia, entre outros. A pandemia de Covid-19 fez muitos desses atendimentos serem suspensos, mas o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da FAESA, vai oferecer consultas online nos dias 18, 20, 25 e 27 de junho, das 8h às 12h. São atendimentos disponíveis gratuitamente para toda a comunidade, que a partir da próxima semana também serão realizados toda segunda, quarta, quinta-feira e sábado, para tratar situações relacionadas a Direito do Consumidor, da Família, Civil, Criminal. Os interessados devem realizar agendamento pelo formulário disponível em: NPJ virtual

EMPREENDEDORISMO