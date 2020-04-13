No Dia do Beijo, confira 10 beijos inesquecíveis da história do cinema

Brokback Mountain

O filme de 1961 ganhou fama com o beijo na chuva de Paul “Fred” Varjak (George Peppard) e Holly Golightly (Audrey Hepburn). Foi um dos escolhidos por Lúcia Caus

No dia 26 de novembro de 1942, sem grandes expectativas, chegava aos cinemas aquela que se tornou a história de amor mais famosa do cinema, Casablanca. (Lucia Caus)

O beijo na macarronada da Dama e do Vagabundo é considerado um dos mais fofos das telonas. (Lúcia Caus)

O longa-metragem sobre o amor sobrenatural de Patrick Swayze e Demi Moore foi eleito o filme com a melhor cena de beijo de todos os tempos em uma pesquisa realizada pela imprensa britânica Denplan. (Gustavo Cheluje)

O filme de 1990, que conta a história do magnata (Richard Gere) pede que se apaixona pela prostituta (Julia Roberts). Os beijos do casal entraram para a história do cinema, segundo Gustavo Cheluje.

Grande vencedor do Oscar 2018, o drama mostra a relação de uma mulher muda e uma criatura misteriosa. "A cena do banheiro alagado é primorosa", diz Rafael Braz.

Em "Retrato de uma Jovem em Chamas", de 2020, Marianne (Noémie Merlant) é uma jovem pintora na França do século 18, com a tarefa de pintar um retrato de Héloïse (Adèle Haenel) para seu casamento, sem que ela saiba. Passando seus dias observando Héloïse e as noites pintando, Marianne se vê cada vez mais próxima de sua modelo. (Rafael Braz)

A cortesã Satine roubou o coração de muitos no Moulin Rouge (2001), e protagonizou o beijo com Christian. (Gustavo Cheluje)

O beijo entre os protagonistas Jack e Rose na ponta do navio fez de Titanic (1997) um dos filmes mais amados do cinema. (Gustavo Cheluje)