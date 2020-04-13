Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

No Dia do Beijo, confira 10 beijos inesquecíveis da história do cinema

Os jornalistas de A GAZETA Gustavo Cheluje e Rafael Braz e a diretora do Festival de Cinema de Vitória, Lucia Caus, elegem as cenas de  beijos marcantes na telona

Públicado em 

13 abr 2020 às 17:33
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Beijos de cinema: Titanic
cena de Titanic Crédito: Divulgação
No Dia da Beijo, celebrado nesta segunda-feira (13 de abril), a coluna RR resolveu eleger as cenas de beijos inesquecíveis da história do cinema. Os jornalistas de A GAZETA Gustavo Cheluje e Rafael Braz e a diretora do Festival de Cinema de Vitória, Lúcia Caus, sugeriram filmes, que registram beijos de formas – e em diferentes lugares. E em tempos de pandemia do coronavírus, são escolhas interessantes para ver ou rever nesta quarentena. Confira!

Brokback Mountain

O filme de 1961 ganhou fama com o beijo na chuva de Paul “Fred” Varjak (George Peppard) e Holly Golightly (Audrey Hepburn). Foi um dos escolhidos por Lúcia Caus
No dia 26 de novembro de 1942, sem grandes expectativas, chegava aos cinemas aquela que se tornou a história de amor mais famosa do cinema, Casablanca. (Lucia Caus)
O beijo na macarronada da Dama e do Vagabundo é considerado um dos  mais fofos das telonas. (Lúcia Caus)
O longa-metragem sobre o amor sobrenatural de Patrick Swayze e Demi Moore foi eleito o filme com a melhor cena de beijo de todos os tempos em uma pesquisa realizada pela imprensa britânica Denplan. (Gustavo Cheluje)
O filme de 1990, que conta a história do magnata (Richard Gere) pede que se apaixona pela prostituta (Julia Roberts). Os beijos do casal entraram para a história do cinema, segundo Gustavo Cheluje.
Grande vencedor do Oscar 2018, o drama mostra a relação de uma mulher muda e uma criatura misteriosa. "A cena do banheiro alagado é primorosa", diz Rafael Braz.
Em "Retrato de uma Jovem em Chamas", de 2020, Marianne (Noémie Merlant) é uma jovem pintora na França do século 18, com a tarefa de pintar um retrato de Héloïse (Adèle Haenel) para seu casamento, sem que ela saiba. Passando seus dias observando Héloïse e as noites pintando, Marianne se vê cada vez mais próxima de sua modelo. (Rafael Braz)
A cortesã Satine roubou o coração de muitos no Moulin Rouge (2001), e protagonizou o beijo com Christian. (Gustavo Cheluje)
O beijo entre os protagonistas Jack e Rose na ponta do navio fez de Titanic (1997) um dos filmes mais amados do cinema. (Gustavo Cheluje)
O beijo gay dos premiados atores Jake Gyllenhaal e  Heath Ledger também marcou a história do cinema. (Gustavo Cheluje)

Veja Também

Galeria de fotos: confira 10 paisagens da quarentena no ES

Em isolamento social, capixabas celebram a Páscoa sem festas

Fotógrafa da coluna de A Gazeta clica personalidades por chamadas de vídeo

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Cinema Covid-19 Coronavírus no ES Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem são os PMs afastados por omissão ao verem colega matar mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Jovem morre após ser atropelado por moto e carreta na BR 101, em Jaguaré
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados