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Renata Rasseli

#MeReinventei: treinadora de stand up passa a confeccionar máscaras

Devido à crise do coronavírus, Suzana Finamore teve de parar suas atividades de aluguel de SUP e passou a fabricar máscaras

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 05:01

Públicado em 

16 abr 2020 às 05:01
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Suzana Finamore
Suzana Finamore Crédito: Marcelo Prest/Arquivo AG
Na segunda publicação da série  #MeReinventei, que vai contar histórias de empresários e profissionais liberais, que estão se reinventando e criando novos modelos de trabalho para ajudar o Estado a atravessar a crise da pandemia do coronavírus, a coluna RR ouviu a treinadora de stand up paddle, Suzana Finamore. Depois do sucesso do seu negócio de aluguel de pranchas de windsurf, SUP, WindSkate, Bike Boat e Jet-Surf no verão 2020, ela deu uma pausa nas aulas e está fabricando máscaras de proteção facial. "Meu escritório é, literalmente, na praia. Há muitos anos, eu alugo os equipamentos de esportes náuticos e dou aulas em frente à Praça do Iate Clube, na Praia do Canto. Mas nesta pandemia,  tivemos de dar uma pausa nas aulas, e eu tive de me reinventar. Foi aí que tirei uma  máquina de costura do baú para fabricar máscaras para uso próprio. Só que as encomendas começaram a aparecer, e  o meu tempo que era livre, está bem ocupado. Com meu novo negócio, estou ainda contribuindo para o cuidado da saúde de muitas pessoas".
Sempre às quintas-feiras, a coluna publicará o depoimento da série #MeReinventei em formato de vídeo no Instagram da coluna (@zigzag_ag) e no site A GAZETA.

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