Renata Rasseli

Luísa Sonza faz show com look de ateliê capixaba

Cantora se apresentou no Pavilhão de Carapina, na Serra, na última quinta-feira (17) e Heberth Portilla assinou o modelo azul que a loira usou durante sua primeira apresentação no Espírito Santo

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 12:00

A cantora Luísa Sonza em seu primeiro show no Espírito Santo, durante evento no Pavilhão de Carapina, na Serra Crédito: Almir Vargas
Colaboração: Pedro Permuy
Luísa Sonza, que fez show no Pavilhão de Carapina na última quinta-feira (17), não escondeu de ninguém que ficou apaixonada pela hospitalidade capixaba. Em seu perfil do Instagram, a cantora disse que nem queria ir embora da Ilha e foi à loucura com os mimos deixados na suíte presidencial de luxo que ela ocupou, em hotel da Enseada.
> Vídeos: Luísa Sonza vai à loucura em suíte luxuosa de hotel em Vitória
Mas, se não bastasse, para a apresentação, ela usou look feito sob medida por Heberth Portilla, estilista de Vitória. Ele desenhou um modelo azul para a esposa de Whindersson Nunes, que brilhou no palco com a criação exclusiva. À coluna, o designer enviou o croqui da criação.
O croqui do look que Luísa Sonza usou para show na Serra, no Espírito Santo, feito pelo estilista Heberth Portilla Crédito: Arquivo pessoal
E essa não é a primeira vez que a coluna noticia que o baiano radicado no Espírito Santo veste celebridades por aí afora. Ele já fez modelitos sob medida e exclusivos (!) para Pabllo Vittar, Ludmilla, Lexa e até o ex-RBD Christian Chávez.
Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

