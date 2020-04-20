Fotos: confira 10 momentos de devoção a Nossa Senhora da Penha

No Dia da Padroeira do Espírito Santo, a coluna RR publica fotos de leitores em momentos de devoção à Nossa Senhora da Penha. São imagens do Convento da Penha, de homenagens à padroeira e cliques de festas de anos anteriores. Quem abre a coluna é designer de festas Bruna Medeiros, que decorou o andor da Santa na Festa da Penha de 2019. "Que emoção foi aquele dia para mim! Chorei muito", diz a devota. Penha Nonato, devota da Santa, enviou a foto de sua netinha Helena, em frente à santa. "Ela adora visitar o convento, que ela chama de casinha de Nossa Senhora", conta Tia Penha. O famoso terço gigante, detalhes da capela do convento e selfies com o monumento ao fundo fazem parte desse ensaio em homenagem à Virgem da Penha. Viva Ela!