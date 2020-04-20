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Renata Rasseli

Fotos: confira 10 momentos de devoção a Nossa Senhora da Penha

No dia da padroeira, RR publica fotos de leitores no Convento da Penha e nas festas dos anos anteriores

Públicado em 

20 abr 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Bruna Medeiros decorou o andor da Santa na Festa da Penha de 2019
Bruna Medeiros decorou o andor da Santa na Festa da Penha de 2019 Crédito: Arquivo pessoal
No Dia da Padroeira do Espírito Santo, a coluna RR publica fotos de leitores em momentos de devoção à Nossa Senhora da Penha.  São imagens do Convento da Penha, de homenagens à padroeira e cliques de festas de anos anteriores. Quem abre a coluna é designer de festas Bruna Medeiros, que decorou o andor da Santa na Festa da Penha de 2019. "Que emoção foi aquele dia para mim! Chorei muito", diz a devota. Penha Nonato, devota da Santa, enviou a foto de sua netinha Helena, em frente à santa. "Ela adora visitar o convento, que ela chama de casinha de Nossa Senhora", conta Tia Penha. O famoso terço gigante, detalhes da capela do convento e selfies com o monumento ao fundo fazem parte desse ensaio em homenagem à Virgem da Penha. Viva Ela!

DEVOTA MIRIM

Helena, neta de Penha Nonato
Helena Segui Daher, neta de Penha Nonato Crédito: Arquivo Pessoal

CASAL DE FÉ

Antonio e Kamilla Benjamin
Antonio e Kamilla Benjamin Crédito: Arquivo pessoal

AMIGAS DE FÉ

Lurdinha Perovano e Denise Póvoa
Lurdinha Perovano e Denise Póvoa Crédito: Arquivo pessoal

TERÇO GIGANTE DE 2019

Convento da Penha por Marcela Victorino
Convento da Penha por Marcela Victorino Crédito: arquivo pessoal

ALTAR DA SANTA

Capela do Convento da Penha, por Fabiana Croce
Capela do Convento da Penha, por Fabiana Croce Crédito: Arquivo pessoal

FÉ NA PADROEIRA

Gustavo Picallo e Marianne Júdice na Festa da Penha de 2019
Gustavo Picallo e Marianne Júdice na Festa da Penha de 2019 Crédito: arquivo pessoal

FAMÍLIA DE FÉ

Robson, Carolina e Chiara (criança)
Robson, Carolina e Chiara Costa Crédito: arquivo pessoal

Ana Luiza Carneiro, que completa 72 anos nesta segunda (20)
Ana Luiza Carneiro, que completa 72 anos nesta segunda (20) Crédito: Arquivo pessoal

FLORES PARA NOSSA SENHORA

Convento da Penha por André Hees
Convento da Penha por André Hees Crédito: Arquivo Pessoal

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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