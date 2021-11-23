Fina Flor: a nova loja de paisagismo e jardinagem de Vitória

A Fina Flor Garden & Paisagismo abriu as portas na Ilha de Santa Maria, em Vitória Crédito: Leandro Biancardi

Vitória acaba de ganhar uma nova loja especializada em paisagismo e jardinagem: a Fina Flor Garden e Paisagismo. A casa oferece uma linha completa de plantas, arranjos, acessórios para jardim e desenvolve projetos paisagísticos para ambientes residenciais e comerciais.

À frente do empreendimento estão a paisagista Adriana Colli e o engenheiro agrônomo, geógrafo e mestre em análise ambiental, Dimitri Salum. Para Adriana, que é formada pelo Instituto Brasileiro de Paisagismo (IBRAP), a Fina Flor pretende "promover a conexão entre o homem e a natureza, primando pela funcionalidade, a estética e a valorização de cada ambiente".

Dimitri Salum e Adriana Colli estão à frente da Fina Flor Garden e Paisagismo Crédito: Divulgação

Com jeito de artista, Adriana desenvolve projetos de paisagismo, jardins verticais, lagos ornamentais e acompanha todas as etapas de execução de um projeto. A paisagista possui um vasto conhecimento sobre o comportamento de plantas e por isso, sabe indicar a espécie ideal para cada ambiente.

Segundo ela, um projeto paisagístico deve levar em conta o desejo do cliente, o estilo arquitetônico do ambiente, a região e suas características, como clima, solo, topografia e disponibilidade hídrica.

A empresa presta ainda consultoria em suporte agronômico para plantas ornamentais, nutrição, controle de pragas e doenças, além de outras questões ambientais, com a assessoria de Dimitri. Ele é pesquisador, cientista e já atuou em reflorestamento.

Fina Flor Garden e Paisagismo Crédito: Divulgação

"Um bom projeto de paisagismo deve criar um espaço bonito, mas não basta apenas ser belo, tem que prender a atenção do observador, criar surpresas, causar sensações, provocar e agradar os cinco sentidos, ampliar o espaço e ser aconchegante." Adriana Colli - Paisagista e proprietária da Fina Flor Garden e Paisagismo

Fina Flor Garden e Paisagismo Crédito: Divulgação

RR visitou a loja para conhecer o trabalho da dupla Adriana e Dimitri. Confira fotos e vídeo do encontro.

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Fina Flor Garden e Paisagismo

FINA FLOR GARDEN E PAISAGISMO

Fina Flor Garden e Paisagismo Crédito: Divulgação