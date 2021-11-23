Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Fina Flor: a nova loja de paisagismo e jardinagem de Vitória

O empreendimento, especializado na elaboração de projetos de paisagismo e jardinagem, é comandado pela paisagista Adriana Colli e pelo engenheiro agrônomo Dimitri Salum

Públicado em 

23 nov 2021 às 14:52
Fina Flor Garden e Paisagismo

Colunista

Fina Flor Garden e Paisagismo

Fina Flor Garden & Paisagismo
A Fina Flor Garden & Paisagismo abriu as portas na Ilha de Santa Maria, em Vitória Crédito: Leandro Biancardi
Vitória acaba de ganhar uma nova loja especializada em paisagismo e jardinagem: a Fina Flor Garden e Paisagismo. A casa oferece uma linha completa de plantas, arranjos, acessórios para jardim e desenvolve projetos paisagísticos para ambientes residenciais e comerciais.  
À frente do empreendimento estão a paisagista Adriana Colli e o engenheiro agrônomo, geógrafo e mestre em análise ambiental, Dimitri Salum. Para Adriana, que é formada pelo Instituto Brasileiro de Paisagismo (IBRAP), a Fina Flor pretende "promover a conexão entre o homem e a natureza, primando pela funcionalidade, a estética e a valorização de cada ambiente".
Fina Flor Garden e Paisagismo
Dimitri  Salum e Adriana Colli estão à frente da Fina Flor Garden e Paisagismo Crédito: Divulgação
Com jeito de artista, Adriana desenvolve projetos de paisagismo, jardins verticais, lagos ornamentais e acompanha todas as etapas de execução de um projeto. A paisagista possui um vasto conhecimento sobre o comportamento de plantas e por isso, sabe indicar a espécie ideal para cada ambiente.
Segundo ela, um projeto paisagístico deve levar em conta o desejo do cliente, o estilo arquitetônico do ambiente, a região e suas características, como clima, solo, topografia e disponibilidade hídrica. 
A empresa presta ainda consultoria em suporte agronômico para plantas ornamentais, nutrição, controle de pragas e doenças, além de outras questões ambientais, com a assessoria de Dimitri. Ele é pesquisador, cientista e já atuou em reflorestamento.
Fina Flor Garden e Paisagismo
Fina Flor Garden e Paisagismo Crédito: Divulgação
"Um bom projeto de paisagismo deve criar um espaço bonito, mas não basta apenas ser belo, tem que prender a atenção do observador, criar surpresas, causar sensações, provocar e agradar os cinco sentidos, ampliar o espaço e ser aconchegante."
Adriana Colli - Paisagista e proprietária da Fina Flor Garden e Paisagismo
Fina Flor Garden e Paisagismo
Fina Flor Garden e Paisagismo Crédito: Divulgação
RR visitou a loja para conhecer o trabalho da dupla Adriana e Dimitri. Confira fotos e vídeo do encontro.

Fina Flor Garden e Paisagismo

FINA FLOR GARDEN E PAISAGISMO

Fina Flor Garden e Paisagismo
Fina Flor Garden e Paisagismo Crédito: Divulgação
  • Endereço: Avenida João Santos Filho, 375, Ilha de Santa Maria, Vitória (ES).
  • Horários de funcionamento: segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, e sábados, das 8h às 13h.
  • Telefone: (27) 99857-8954 (também disponível para WhatsApp)
  • Instagram: @finaflor_paisagismo
  • Estacionamento próprio.

Veja Também

Paisagismo: aprenda como cultivar plantas na água

Plantas em casa: conheça os principais erros que podem prejudicá-las

Saiba como manter suas plantas saudáveis durante a sua viagem

Fina Flor Garden e Paisagismo

Tópicos Relacionados

decoracao
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados