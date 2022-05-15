Fatinha Abelha ganha almoço surpresa de aniversário em Vitória

Fatinha Abelha ganhou almoço surpresa das amigas Crédito: Elani Passos

Life is a party, ou melhor, a vida é uma festa. O bolo de aniversário de Fatinha Abelha traduziu o clima do almoço surpresa que ela ganhou das amigas nesta semana, no Restaurante Empório Cabral, na Praia do Canto. A decoração foi assinada pela talentosa Bruna Medeiros e a pista ficou sob o comando da DJ Larissa Tantan. Confira quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Elani Passos.

Aniversário de Fatinha Abelha Crédito: Elani Passos

Fatinha Abelha e Sammya Couri Crédito: Elani Passos

Fatinha Abelha e Iracema Neves Crédito: Elani Passos

Fatinha Abelha e Camila Pitanga Salim Crédito: Elani Passos

Aniversário de Fatinha Abelha

ESCOLA DO MUNDO

O diretor do Centro Educacional Leonardo da Vinci, Mário Broetto, mostrou-se animado ao tomar conhecimento do programa de mobilidade existente entre as escolas brasileiras e portuguesas do Inspired Education Group, rede internacional de educação da qual faz parte desde a última semana. Com duração indefinida, mas tempo mínimo de um mês, a iniciativa permite facilidade de intercâmbio ou transferência entre alunos matriculados nas instituições. Mário acredita que isso atenderá a uma demanda cada vez mais comum de famílias que, por motivos profissionais, vivem parte do ano no Brasil e parte em outro país do mundo, como em Portugal. Ele acredita que isso facilitará também o processo de adaptação dos alunos, visto que as escolas seguem uma mesma filosofia de acolhimento e criação de vínculos conciliada com aproximação de fronteiras e formação de cidadãos do mundo.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Mônica Demoner, a aniversariante Sandra Demoner e Henrique Menezes: celebrando em família! Crédito: Divulgação

SAMBA COM FEIJÃO

O gastrobar Mandacaru inaugura neste domingo (15) seu projeto de samba de raiz com direito a feijoada preparada pela chefe convidada Paula Garrut. A música fica por conta de integrantes do grupo 522. O cardápio com pratos da culinária nordestina também estará disponível. O restaurante se localiza perto da Igreja Nossa Senhora do Rosário.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Andressa Vervloet, Mercia e Flávia Vervloet: em tarde de parabéns pra você, na Aleixo Netto Crédito: Elani Passos

RR NEWS

A arquiteta Rita Rocio Tristão vai receber convidados para comemorar seu aniversário, dia 21 maio, às 17 horas, em uma "Festa Sunset", no 38° Batalhão de Infantaria, localizado na Prainha, em Vila Velha, onde será a CASACOR 2022. O evento vai contar com projeto de decoração do arquiteto Rodrigo Martinelli e móveis de Cintia Dutra, da Unimport, e bufê do Centro de Convenções de Vila Velha e a música fica por conta do DJ Rico Garcia.

O empresário e arquiteto Arly Coelho está a mil por hora com os preparativos para a inauguração do novo endereço da loja Simultâneo, na Praia do Canto. O coquetel será no próximo dia 19, a partir das 18 horas, na Chapot Presvot. O novo espaço terá projeto arquitetônico da Karla Giaretta.

Heitor Orletti, Gabriela Pratti, Jefferson Fonseca e Bruno Vivas confirmaram presença no 1º Encontro da Inovação Aberta promovido pelo Espírito HUB em Linhares na próxima segunda, 16. O tema do evento é encontrar soluções para a sociedade por meio do empreendedorismo e da inovação.

O empresário Rafael Garcia é o anfitrião do prêmio “Farol do Bem”- Projeto de sustentabilidade do Sindifer, que será no Salão da Indústria do Ed. Findes – 1º andar, nesta segunda-feira (16), às 19h.