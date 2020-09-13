Ex-rainha de bateria do ES faz ensaio gestante no Sambão do Povo

Ex-rainha de bateria da Boa Vista e da Imperatriz do Forte no Carnaval de Vitória, Bryce Caniçalli desfilou pelo Sambão do Povo de uma forma diferente. Longe do posto há anos, a empresária, influenciadora e entusiasta da folia capixaba fez seu ensaio gestante na passarela do samba, com 7 meses de gravidez. A mamãe decidiu saber o sexo do bebê só no dia do nascimento.
Com looks assinados por Flávio Rafalski, maquiagem de Diego Santos e fotografia de Camila Lima, o ensaio já é sucesso nas redes sociais de Bryce. Muitos fãs da época de rainha repostaram as fotos saudosos. Já foram mais de 1,2k comentários e dezenas de milhares de contas atingidas. Os seguidores já sonham com um desfile de mãe e filho ou filha no Carnaval 2022.
"Resolvi me vestir, repetir as poses, passar pelos mesmo espaços. Estar grávida me fez retornar em uma viagem dentro de mim. Voltei no tempo, relembrei da minha primeira filha (Gleicy) pequena nos ensaios, minha relação comigo mesma, minhas paixões e lá estava o carnaval capixaba."
Devido à pandemia, as fotos foram feitas ao ar livre, com uma equipe de duas pessoas devidamente protegidas e distantes, segundo os protocolos sanitários. Confira a galeria.