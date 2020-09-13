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Renata Rasseli

Ex-rainha de bateria do ES faz ensaio gestante no Sambão do Povo

Bryce Caniçalli, ex-rainha de bateria  da Boa Vista e Imperatriz do Forte,  reviveu as emoções de passar pela passarela do samba, com 7 meses de gestação

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

13 set 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Bryce Caniçalli, ex rainha de bateria da Boa Vista e da Imperatriz do Forte
Bryce Caniçalli, ex rainha de bateria da Boa Vista e da Imperatriz do Forte Crédito: Camila Lima
Ex-rainha de bateria da Boa Vista e da Imperatriz do Forte no Carnaval de Vitória, Bryce Caniçalli desfilou pelo Sambão do Povo de uma forma diferente. Longe do posto há anos, a empresária,   influenciadora e entusiasta da folia capixaba fez seu ensaio gestante na passarela do samba, com 7 meses de gravidez. A mamãe decidiu saber o sexo do bebê só no dia do nascimento. 
Com looks assinados por Flávio Rafalski, maquiagem de Diego Santos e fotografia de Camila Lima,  o ensaio já é  sucesso nas redes sociais de Bryce. Muitos fãs da época de rainha repostaram as fotos saudosos. Já foram mais de 1,2k comentários e dezenas de milhares de contas atingidas.  Os seguidores já sonham com um desfile de mãe e filho ou filha no Carnaval 2022.
"Resolvi me vestir,  repetir as poses, passar pelos mesmo espaços. Estar grávida me fez retornar em uma viagem dentro de mim. Voltei no tempo, relembrei da minha primeira filha (Gleicy) pequena nos ensaios, minha relação comigo mesma, minhas paixões e lá estava o carnaval capixaba."
Bryce Caniçalli - Empresária e influenciadora
Devido à pandemia, as fotos foram feitas ao ar livre, com uma equipe de duas pessoas devidamente protegidas e distantes, segundo os protocolos sanitários.  Confira a galeria.

Ensaio gestante de Bryce Caniçalli

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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