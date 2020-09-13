Ex-rainha de bateria do ES faz ensaio gestante no Sambão do Povo

Com looks assinados por Flávio Rafalski, maquiagem de Diego Santos e fotografia de Camila Lima, o ensaio já é sucesso nas redes sociais de Bryce. Muitos fãs da época de rainha repostaram as fotos saudosos. Já foram mais de 1,2k comentários e dezenas de milhares de contas atingidas. Os seguidores já sonham com um desfile de mãe e filho ou filha no Carnaval 2022.