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Renata Rasseli

Confeiteiras do ES vão distribuir doces para profissionais da saúde

O projeto Açucaridade vai adoçar a vida de profissionais de saúde que atuam no combate a Covid-19 em seis hospitais da Grande Vitória e na Central do Samu

Públicado em 

31 mai 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Lucy Freitas, chef confeiteira especialista em biscoitos decorados
Lucy Freitas, chef confeiteira especialista em biscoitos decorados Crédito: Divulgação
Com açúcar e com afeto
Levar agradecimento e afeto com doçura para profissionais de saúde que atuam no combate ao Covid-19 em seis hospitais da Grande Vitória e na Central do Samu. Esse é o objetivo de 55 confeiteiras capixabas que se uniram para colocar em prática o Projeto Açucaridade, criado no Rio de Janeiro, e que começa a ser implementado em outros estados.
No Espírito Santo, a ação é coordenada por Jucy Freitas, chef confeiteira especialista em biscoitos decorados, e tem o apoio das chefs Julia Candeias e Pri Luques, além da Buaiz Alimentos. Eduarda Buaiz se uniu à causa e doou 43 quilos de mistura para bolo Regina. Eles serão transformados em delícias e distribuídos aos profissionais de saúde. A ação começa neste domingo, dia 31, e irá contemplar os hospitais Jayme dos Santos e Dório Silva.

AUDIÇÃO VIRTUAL

Bruno Leão, professor de piano
Bruno Leão, professor de piano Crédito: Divulgação
O projeto Audição Virtual do nosso pianista Bruno Leão completa seu primeiro aniversário neste domingo (31). E para comemorar o sucesso Bruno fará uma Live Audição tocando ao vivo com repertório musical variado. A live terá apresentação de Roger Bongestab e acontece neste domingo (31) com início às 19h, no perfil @brunopianoeteclado. 

SOM NO JARDIM

fotos feitas por videochamada: o músico Marcelo Ribeiro
fotos feitas por videochamada: o músico Marcelo Ribeiro Crédito: Mônica Zorzanelli
Atendendo a pedidos dos vizinhos do seu condomínio, no Barro Vermelho, Marcelo Ribeiro vai repetir a Live #SomNoSofá, no jardim do condomínio, neste domingo (31), às 15h, com MPB e samba no repertório. 

INOVAÇÃO EM DIREITO

As advogadas trabalhistas Aretusa Araújo e Mayra Regetz
As advogadas trabalhistas Aretusa Araújo e Mayra Regetz Crédito: SERGIO LOPES
Após um período de muitos estudos, as advogadas trabalhistas Aretusa Araújo e Mayra Regetz, da Arjur Advocacia, lançam na próxima segunda-feira, dia 1º de junho, uma novidade do escritório que inclui um serviço de diagnóstico de Compliance de Rotinas Trabalhista que ajuda os empresários a corrigirem as falhas dentro dos setores de Recursos Humanos e Departamento de Pessoal.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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