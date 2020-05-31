Confeiteiras do ES vão distribuir doces para profissionais da saúde

Lucy Freitas, chef confeiteira especialista em biscoitos decorados Crédito: Divulgação

Com açúcar e com afeto

Projeto Açucaridade, criado no Rio de Janeiro, e que começa a ser implementado em outros estados. Levar agradecimento e afeto com doçura para profissionais de saúde que atuam no combate ao Covid-19 em seis hospitais da Grande Vitória e na Central do Samu. Esse é o objetivo de 55 confeiteiras capixabas que se uniram para colocar em prática o, criado no Rio de Janeiro, e que começa a ser implementado em outros estados.

No Espírito Santo, a ação é coordenada por Jucy Freitas, chef confeiteira especialista em biscoitos decorados, e tem o apoio das chefs Julia Candeias e Pri Luques, além da Buaiz Alimentos. Eduarda Buaiz se uniu à causa e doou 43 quilos de mistura para bolo Regina. Eles serão transformados em delícias e distribuídos aos profissionais de saúde. A ação começa neste domingo, dia 31, e irá contemplar os hospitais Jayme dos Santos e Dório Silva.

AUDIÇÃO VIRTUAL

Bruno Leão, professor de piano Crédito: Divulgação

O projeto Audição Virtual do nosso pianista Bruno Leão completa seu primeiro aniversário neste domingo (31). E para comemorar o sucesso Bruno fará uma Live Audição tocando ao vivo com repertório musical variado. A live terá apresentação de Roger Bongestab e acontece neste domingo (31) com início às 19h, no perfil @brunopianoeteclado.

SOM NO JARDIM

fotos feitas por videochamada: o músico Marcelo Ribeiro Crédito: Mônica Zorzanelli

Atendendo a pedidos dos vizinhos do seu condomínio, no Barro Vermelho, Marcelo Ribeiro vai repetir a Live #SomNoSofá, no jardim do condomínio, neste domingo (31), às 15h, com MPB e samba no repertório.

INOVAÇÃO EM DIREITO

As advogadas trabalhistas Aretusa Araújo e Mayra Regetz Crédito: SERGIO LOPES