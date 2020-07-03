Ator Marcos Caruso é o homenageado do 3° FestCine Pedra Azul

Marcos Caruso, ator Crédito: Divulgação

Um dos atores mais talentosos do cinema, teatro e televisão no Brasil, Marcos Caruso é o grande homenageado do 3º FestCine Pedra Azul, que acontece entre 4 e 8 de agosto de forma online.

Com um extenso currículo que inclui 16 filmes, 26 novelas, 28 espetáculos de teatro e a participação em minisséries e produções especiais para televisão, além de trabalhos como diretor, dramaturgo e roteirista, Caruso receberá a homenagem no dia 8 de agosto.

O ator enviou um vídeo, para a equipe do festival, em agradecimento ao reconhecimento pelo seu trabalho. "Homenagens nos deixam muito envaidecidos. Porque a gente olha para trás e vê que o resultado de um trabalho, de uma vida, compensou”, disse um emocionado Caruso.

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O diretor do 3º FestCine Pedra Azul, Marcoz Gomez, destaca o sentimento de homenagear um dos atores mais importantes do Brasil. "É uma emoção muito grande ter um ator da grandeza de Marcos Caruso como homenageado em nossa terceira edição".

Para a diretora executiva do evento, Lucia Caus, o ator é um dos grandes destaques do cenário cultural brasileiro. “Marcos Caruso é um artista com uma carreira marcante no audiovisual e no teatro brasileiro. Vários de seus personagens fazem parte da nossa memória afetiva. É uma honra para o FestCine Pedra Azul homenagear um profissional fundamental para a construção da nossa cultura”.

A terceira edição do FestCine Pedra Azul acontece entre os dias os dias 4 e 8 de agosto, de forma online. Os organizadores estão em busca de um espaço, em Domingos Martins, e de apoio para realização de uma sessão Drive-in. Caso aconteça, a entrada será franca e serão adotadas medidas de mitigação do contágio do Covid-19. O 3º FestCine Pedra Azul é uma parceria da Galpão Produções, Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA) e Tower Filmes.

ANIVERSÁRIO

Palloma Rezende: a filha de Gisella Rezende e Pierre Almeida vai comemorar 15 anos neste sábado (4), ao lado da família, em casa. Devido à pandemia, a festa vai ficar para 2021 Crédito: Divulgação

ARRAIÁ VIRTUAL

Arraiá da Viver Crédito: Divulgação

Cândida Pereira convida para o 18° Arraiá do Centro Educacional Viver, neste sábado, às 16h, no convida para o 18° Arraiá do Centro Educacional Viver, neste sábado, às 16h, no Youtube . A animação ficará por conta do Trio Maracá. "Será uma momento de diversão, cultura e solidariedade em prol do Abrigo Social Cristo Rei", diz Cândida.

LIVE SOLIDÁRIA

João Fellipe e Rafael realizam neste sábado (4), a live solidária "Bar in Casa 3", especial São João. A dupla vai fazer uma homenagem a todos os nordestinos, tocando clássicos das festas de São João, além de muita música sertaneja raiz e as atuais também. Na live os artistas vão revelar ainda a data de lançamento da nova música de trabalho e realizar diversos sorteios. A instituição Cariacica Down e os profissionais da música serão beneficiados com as arrecadações. A transmissão será às 15h, através do canal da dupla no You Tube, com apresentação da digital influencer Belle Cazaroto.

CONFERÊNCIA MUSICAL ON-LINE

Simone Marçal e Daniel Morelo Crédito: Bárbara Bueno