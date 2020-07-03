Ator Marcos Caruso é o homenageado do 3° FestCine Pedra Azul

Um dos atores mais talentosos do cinema, teatro e televisão no Brasil, Marcos Caruso é o grande homenageado do 3º FestCine Pedra Azul, que acontece entre 4 e 8 de agosto de forma online.
Com um extenso currículo que inclui 16 filmes, 26 novelas, 28 espetáculos de teatro e a participação em minisséries e produções especiais para televisão, além de trabalhos como diretor, dramaturgo e roteirista, Caruso receberá a homenagem no dia 8 de agosto.
O ator enviou um vídeo, para a equipe do festival, em agradecimento ao reconhecimento pelo seu trabalho. "Homenagens nos deixam muito envaidecidos. Porque a gente olha para trás e vê que o resultado de um trabalho, de uma vida, compensou”, disse um emocionado Caruso.
O diretor do 3º FestCine Pedra Azul, Marcoz Gomez, destaca o sentimento de homenagear um dos atores mais importantes do Brasil. "É uma emoção muito grande ter um ator da grandeza de Marcos Caruso como homenageado em nossa terceira edição".
Para a diretora executiva do evento, Lucia Caus, o ator é um dos grandes destaques do cenário cultural brasileiro. “Marcos Caruso é um artista com uma carreira marcante no audiovisual e no teatro brasileiro. Vários de seus personagens fazem parte da nossa memória afetiva. É uma honra para o FestCine Pedra Azul homenagear um profissional fundamental para a construção da nossa cultura”.
A terceira edição do FestCine Pedra Azul acontece entre os dias os dias 4 e 8 de agosto, de forma online. Os organizadores estão em busca de um espaço, em Domingos Martins, e de apoio para realização de uma sessão Drive-in. Caso aconteça, a entrada será franca e serão adotadas medidas de mitigação do contágio do Covid-19. O 3º FestCine Pedra Azul é uma parceria da Galpão Produções, Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA) e Tower Filmes.
ANIVERSÁRIO
ARRAIÁ VIRTUAL
Cândida Pereira convida para o 18° Arraiá do Centro Educacional Viver, neste sábado, às 16h, no Youtube. A animação ficará por conta do Trio Maracá. "Será uma momento de diversão, cultura e solidariedade em prol do Abrigo Social Cristo Rei", diz Cândida.
LIVE SOLIDÁRIA
João Fellipe e Rafael realizam neste sábado (4), a live solidária "Bar in Casa 3", especial São João. A dupla vai fazer uma homenagem a todos os nordestinos, tocando clássicos das festas de São João, além de muita música sertaneja raiz e as atuais também. Na live os artistas vão revelar ainda a data de lançamento da nova música de trabalho e realizar diversos sorteios. A instituição Cariacica Down e os profissionais da música serão beneficiados com as arrecadações. A transmissão será às 15h, através do canal da dupla no You Tube, com apresentação da digital influencer Belle Cazaroto.
CONFERÊNCIA MUSICAL ON-LINE
Novos tempos exigem reposicionamentos, especialmente se o assunto é cultura e eventos. Por isso, Simone Marçal e Daniel Morelo decidiram que não deixarão de realizar o Formemus - conferência cujo tema central é o cenário musical no Espírito Santo, no Brasil e no mundo - neste ano, mas contarão com a ajuda da tecnologia para levar conhecimento aos interessados pelo assunto. A programação do evento acontece nos dias 7 e 8 de agosto, de forma 100% on-line, com painéis, palestras, showscases e mostra de videoclipes. As inscrições são gratuitas, mas os produtores culturais também abriram espaço para contribuições monetárias, que serão encaminhadas para profissionais do setor musical, muito afetados pela pandemia. Ao contribuir, o participante concorre ao sorteio de 2 violões.