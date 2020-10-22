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Moda

Termos que precisam ser abolidos na moda

Na minha vivência, comprar roupas nem sempre foi tão prazeroso. Existem alguns termos e expressões que precisam ser eliminadas e ressignificadas em urgência

Públicado em 

22 out 2020 às 06:00
Rayane Souza

Colunista

Rayane Souza

Como usar cropped
Termos coo tamanho único, normal e especial precisam ser eliminados das lojas Crédito: Divulgação
Você já sofreu algum constrangimento sendo atendida em lojas, por falta de preparo ou informação de algum atendente? Eu já! Diversas vezes.
Na minha vivência, comprar roupas nem sempre foi tão prazeroso comparada a realidade de consumo de mulheres de corpo “padrão”. Existem alguns termos e expressões que precisam ser eliminadas e ressignificadas em urgência. Vou te dar alguns exemplos. 

TAMANHO ÚNICO

Quem veste o tamanho único? O termo "peça tamanho único” gera muitos questionamentos, afinal, do que se trata?
O “tamanho único” é uma peça que veste todos os corpos ou uma peça desenvolvida para um biotipo específico? Mais confuso impossível.
Esse termo preciso ser extinto e as numerações precisam ser classificadas de maneira clara como P, M, G, GG e assim por diante.

TAMANHO NORMAL

Essa é clássica, principalmente para os corpos gordos. Eu vou até uma loja, e pergunto para atendente se aquele vestido possui numeração 52. Ela me responde: “Não, a gente trabalha com tamanhos normais”.
O que são tamanhos normais? A falta de preparo e treinamento adequado para esse tipo de atendimento é absurdo. 
Precisamos deixar claro que a moda se divide em moda 'Slim' e 'Plus Size', e existem até alguns segmentos como moda evangélica e corporativa, por exemplo.  Mas os termos corretos precisam ser aplicados.

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Quem disse que cropped é só para as magrinhas?

A partir do momento em que a expressão “tamanho normal” é usada, faz-se a interpretação de que qualquer tamanho fora daquela tabela, não se adequaria aos tamanhos normais. Seriam tamanhos anormais? Fica a reflexão.
Esse termo precisa ser abolido! O correto é especificar as numerações e o segmento, para evitar constrangimentos ou indagações.

TAMANHO ESPECIAL

Agora falando de inclusão na moda, que é outra expressão que precisa ser ressignificada, é preciso falar sobre o “tamanho especial”. Ele sempre foi associado aos tamanhos grandes, celebrando os manequins que costumam ficar de fora das tabelas convencionais.
E o termo “especial”? Por que somos especiais?
Ah, é uma moda criada exclusivamente para o corpo maior!
Mas que eu saiba, a moda exclusiva para os corpos padronizados não tem nenhum nome “especial", né? O que é preciso perceber, é que o corpo maior não precisa desse olhar de caridade na moda, ele precisa ser visto como um consumidor natural.
Caso a marca trabalhe exclusivamente para corpos maiores, o termo adequado é “plus size”.
A gente não só vive uma era de ressignificação no universo da moda, beleza e autocuidado, mas também uma era onde as pessoas estão sedentas por atendimento e tratamento adequado.
Eu não consumo marcas que não saibam se posicionar e entender quais são os limites e abordagens que precisam ser colocadas em prática. É tempo de mudança de visão e de comportamento.

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Rayane Souza

A Influencer Rayane Souza é uma das vozes no movimento Plus Size Capixaba. Já representou o Estado em diversos concursos de beleza plus size levando a bandeira do empoderamento e da auto estima da mulher plus

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