Quem disse que cropped é só para as magrinhas?

Rayane Souza mostra como usar cropped com saia mídi Crédito: Divulgação

Você já ouviu sua amiga comentando que não usava cropped porque não tinha corpo para isso? Pois é, eu também ouvi muito, e acreditava, até perceber que esse pensamento está mais que ultrapassado. Inclusive na moda.

O cropped é uma peça que não sai do guarda-roupa. O modelo ajuda na praticidade e na diversidade de looks que podem ser criados. Apesar de ser uma peça que deixa a barrigua à mostra, já desconstruímos o pensamento de que precisamos atingir um determinado corpo para usarmos qualquer tipo de tendência, lembrando que não existem tendências para magras ou para gordas, existem tendências! E a gente se identifica e aplica para nossa realidade aquilo que nos deixa confortáveis e estilosas. Acompanhe algumas dicas!

CROPPED + PANTALONA

A calça pantalona combina com a peça de cima Crédito: Divulgação

Esse combinação é tudo! A pantalona por si só já traz uma elegância pro look e o efeito de elevação e sofisticação que a gente adora. Baixinhas, esse look também é nosso.

CROPPED + SAIA MÍDI

O look é a cara do verão Crédito: Divulgação

A saia mídi é charme que com combinado com o cropped faz o look primavera-verão perfeito. O look trouxe o cropped com mangas para te mostrar a versatilidade e os estilos diferentes que podemos criar. Também pode ser utilizado sem mangas.

CROPPED + SHORT JEANS

A cintura alta com a peça cropped é uma ótima dica Crédito: Divulgação

Sempre gosto de investir em shorts bem altos pra fazer essa combinação. O estilo clochard fica uma graça. A cintura alta em geral com o cropped é uma ótima dica para aquelas que estejam começando a se libertar da insegurança de deixar a barriga à mostra.

CROPPED + TERCEIRA PEÇA

O quimono transforma a peça num look despojado Crédito: Divulgação

E por fim a terceira peça como o quimono, também monta um superlook com seu cropped. Um estilo despojado e que também é uma ótima dica pra que ainda está no processo de autoestima mas quer se sentir livre na moda.