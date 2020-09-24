Na Era da desconstrução dos padrões, qual o lugar do Projeto Verão?

O Projeto Verão é a forma que o mercado encontrou de te fazer acreditar que você precisa estar em um corpo “X” pra aproveitar o verão da melhor forma possível Crédito: shutterstock

Apesar do friozinho da semana, sabemos que em breve o verão vai bater a nossa porta! E junto dele os projetos pra “preparar" o corpo pra estação começam a ganhar destaque.

Muito se questiona sobre os verdadeiros objetivos por detrás do “Projeto Verão”, né? O projeto verão busca saúde e melhorar hábitos para que você aproveite a estação mais quente do ano na sua melhor forma! Bom, é isso que o mercado te vende.

Se o projeto verão é sobre saúde, por que não se chama “Projeto Saúde”? Saúde a gente cuida o ano inteiro, porque uma estação específica pra levantar essa pauta? O milagre do Projeto Verão fala mesmo sobre saúde?

O Projeto Verão é sobre marketing. É a forma que o mercado encontrou de te fazer acreditar que você precisa estar em um corpo “X” pra aproveitar o verão da melhor forma possível. Porque o mercado ganha com a sua insegurança.

Se vamos falar de saúde no verão, então vamos começar a cuidar dela no Carnaval, não é mesmo? Começar e não parar.

Então, o Projeto Verão ganha esse status de projeto de mudança voltado para o bem-estar, mas que segue padronizando, além de superfaturar em cima da nossa baixa auto-estima.

Mas qual o problema em querer mudar os meus hábitos no verão?

"A pauta não é sobre isso, porque buscar sua melhor forma sempre foi e continuará sendo fundamental em qualquer que seja a estação, mas a reflexão sobre como somos influenciados pra essa mudança é o nosso ponto-chave." Rayane Souza - colunista

Nenhum! A pauta não é sobre isso, porque buscar sua melhor forma sempre foi e continuará sendo fundamental em qualquer que seja a estação, mas a reflexão sobre como somos influenciados pra essa mudança é o nosso ponto-chave.

As propagandas te levam a acreditar que se você não “ chapar” a sua barriga você não pode usar um bíquini. A propaganda da academia te faz acreditar que se você não empinar o bumbum, você não vai usar um “fio dental”. E o folheto da clínica de estética te faz acreditar que a sua celulite e o verão não combinam.

O mercado fatura com a sua insegurança! Melhorar não é o problema, o problema é a forma que somos levadas a isso.

Eu sou e sempre serei a favor de incentivar o corpo livre, seu corpo é livre pra emagrecer, seu corpo é livre também pra fazer um procedimento estético, e livre pra também não fazer nada caso você se sinta bem como está. Mas você, no fundo, sabe que aquilo parte do seu interior, do seu autoconhecimento e não porque a academia te disse isso.

"O projeto verão ideal é aquele que você entende que o seu corpo não te limita a nada! Não te limita a usar o seu biquíni, não te limita a frequentar determinadas praias e não te limita a viver o verão da melhor forma possível. E caso você queira perder uns quilinhos, se habituar a uma vida mais saudável, que isso seja não só pro verão, mas pra vida! Porque pra cuidar da saúde não tem clima definido." Rayane Souza - colunista

O projeto verão ideal é aquele que você entende que o seu corpo não te limita a nada! Não te limita a usar o seu biquíni, não te limita a frequentar determinadas praias e não te limita a viver o verão da melhor forma possível. E caso você queira perder uns quilinhos, se habituar a uma vida mais saudável, que isso seja não só pro verão, mas pra vida! Porque pra cuidar da saúde não tem clima definido.