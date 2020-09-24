Na Era da desconstrução dos padrões, qual o lugar do Projeto Verão?

Apesar do friozinho da semana, sabemos que em breve o verão vai bater a nossa porta! E junto dele os projetos pra “preparar" o corpo pra estação começam a ganhar destaque.
Muito se questiona sobre os verdadeiros objetivos por detrás do “Projeto Verão”, né? O projeto verão busca saúde e melhorar hábitos para que você aproveite a estação mais quente do ano na sua melhor forma! Bom, é isso que o mercado te vende.
Se o projeto verão é sobre saúde, por que não se chama “Projeto Saúde”? Saúde a gente cuida o ano inteiro, porque uma estação específica pra levantar essa pauta? O milagre do Projeto Verão fala mesmo sobre saúde?
O Projeto Verão é sobre marketing. É a forma que o mercado encontrou de te fazer acreditar que você precisa estar em um corpo “X” pra aproveitar o verão da melhor forma possível. Porque o mercado ganha com a sua insegurança.
Se vamos falar de saúde no verão, então vamos começar a cuidar dela no Carnaval, não é mesmo? Começar e não parar.
Então, o Projeto Verão ganha esse status de projeto de mudança voltado para o bem-estar, mas que segue padronizando, além de superfaturar em cima da nossa baixa auto-estima.
Mas qual o problema em querer mudar os meus hábitos no verão?
"A pauta não é sobre isso, porque buscar sua melhor forma sempre foi e continuará sendo fundamental em qualquer que seja a estação, mas a reflexão sobre como somos influenciados pra essa mudança é o nosso ponto-chave."
Nenhum! A pauta não é sobre isso, porque buscar sua melhor forma sempre foi e continuará sendo fundamental em qualquer que seja a estação, mas a reflexão sobre como somos influenciados pra essa mudança é o nosso ponto-chave.
As propagandas te levam a acreditar que se você não “ chapar” a sua barriga você não pode usar um bíquini. A propaganda da academia te faz acreditar que se você não empinar o bumbum, você não vai usar um “fio dental”. E o folheto da clínica de estética te faz acreditar que a sua celulite e o verão não combinam.
O mercado fatura com a sua insegurança! Melhorar não é o problema, o problema é a forma que somos levadas a isso.
Eu sou e sempre serei a favor de incentivar o corpo livre, seu corpo é livre pra emagrecer, seu corpo é livre também pra fazer um procedimento estético, e livre pra também não fazer nada caso você se sinta bem como está. Mas você, no fundo, sabe que aquilo parte do seu interior, do seu autoconhecimento e não porque a academia te disse isso.
"O projeto verão ideal é aquele que você entende que o seu corpo não te limita a nada! Não te limita a usar o seu biquíni, não te limita a frequentar determinadas praias e não te limita a viver o verão da melhor forma possível. E caso você queira perder uns quilinhos, se habituar a uma vida mais saudável, que isso seja não só pro verão, mas pra vida! Porque pra cuidar da saúde não tem clima definido."
O projeto verão ideal é aquele que você entende que o seu corpo não te limita a nada! Não te limita a usar o seu biquíni, não te limita a frequentar determinadas praias e não te limita a viver o verão da melhor forma possível. E caso você queira perder uns quilinhos, se habituar a uma vida mais saudável, que isso seja não só pro verão, mas pra vida! Porque pra cuidar da saúde não tem clima definido.
Então antes de você gastar fortunas nesses projetos caríssimos que muitas clínicas e academias te vendem, procure saber como você está de saúde agora e procure profissionais adequados pra isso. A saúde tá em dia? Compre seu bíquini e aproveite! O verão não é sobre corpos moldados, é sobre ser feliz e aproveitar o que a natureza te oferece de graça!