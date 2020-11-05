Comercialização da Lipo Lad e seus efeitos na busca pela barriga dos sonhos

O procedimento ganha fama por conta do resultado “barriga chapada” de maneira rápida e sem o desgaste diário das academias e dos sacrifícios das dietas Crédito: Wavebreak Media LTD/ Freepik

Não basta ser magra, a barriga precisa ser de atleta!

É assim que fomos apresentados a nova tecnologia em cirurgias plásticas chamada de “Lipo Lad”. O procedimento ganha fama nas redes socais e entre os artistas por conta do resultado “barriga chapada” de maneira rápida e sem o desgaste diário das academias e dos sacrifícios das dietas. Parece milagre, né?

Mas não. É bizarro mesmo.

Mais uma vez batemos nessa tecla dos limites da busca pela perfeição. Não basta ser magra, não basta não ter barriga, a barriga precisa estar chapada.

A barriga de atleta, como a internet tem denominado, não se trata de bem-estar, e sim de obsessão. Um procedimento como a “Lipo Lad” virar moda, não deve ser naturalizado como algo que tenha relação com a autoestima ou o estilo de vida saudável. O que vira moda são tendências de roupas, acessórios, até mesmo discursos e movimentos. Agora, uma cirurgia?

INFLUÊNCIA

Uma intervenção cirúrgica servir como alvo de desejo é a prova mais nítida de uma sociedade obcecada e adoecida. O mais problemático é como a cirurgia tem circulado nas redes sociais, e como influenciadoras divulgam a mesma como se fosse uma peça de roupa que pode ser comercializada naturalmente.

Profissionais e clínicas estão divulgando seus procedimentos através de parcerias e sorteios, o que tem gerado muita polêmica. "A gente sorteia um biquíni na internet, não uma barriga!". Esse foi apenas um dos comentários nas redes sociais, o que não deixa de ser uma verdade dolorosa de acompanhar.

A forma que a lipo tem sido comercializada e divulgada fere até os princípios éticos ligados ao exercício da medicina, o que também tem sido alvo de críticas de muitos profissionais da área que não concordam com toda a repercussão do procedimento.

Sorteio de lipo e promessa de uma barriga chapada em dias. Quais são de fato as nossas prioridades em relação a bem-estar e autoestima?