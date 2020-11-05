Comercialização da Lipo Lad e seus efeitos na busca pela barriga dos sonhos

Não basta ser magra, a barriga precisa ser de atleta!
É assim que fomos apresentados a nova tecnologia em cirurgias plásticas chamada de “Lipo Lad”. O procedimento ganha fama nas redes socais e entre os artistas por conta do resultado “barriga chapada” de maneira rápida e sem o desgaste diário das academias e dos sacrifícios das dietas. Parece milagre, né?
Mas não. É bizarro mesmo.
Mais uma vez batemos nessa tecla dos limites da busca pela perfeição. Não basta ser magra, não basta não ter barriga, a barriga precisa estar chapada.
INFLUÊNCIA
Uma intervenção cirúrgica servir como alvo de desejo é a prova mais nítida de uma sociedade obcecada e adoecida. O mais problemático é como a cirurgia tem circulado nas redes sociais, e como influenciadoras divulgam a mesma como se fosse uma peça de roupa que pode ser comercializada naturalmente.
Profissionais e clínicas estão divulgando seus procedimentos através de parcerias e sorteios, o que tem gerado muita polêmica. "A gente sorteia um biquíni na internet, não uma barriga!". Esse foi apenas um dos comentários nas redes sociais, o que não deixa de ser uma verdade dolorosa de acompanhar.
A forma que a lipo tem sido comercializada e divulgada fere até os princípios éticos ligados ao exercício da medicina, o que também tem sido alvo de críticas de muitos profissionais da área que não concordam com toda a repercussão do procedimento.
Sorteio de lipo e promessa de uma barriga chapada em dias. Quais são de fato as nossas prioridades em relação a bem-estar e autoestima?
A moda da Lipo Lad veio como um alerta de que a sociedade ainda não entendeu nada sobre o que é se sentir verdadeiramente belo.