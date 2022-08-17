"Uma Família Exemplar": drama policial coreano é boa opção na Netflix

Série coreana "Uma Família Exemplar", da Netflix Crédito: Studio Narda/Netflix/Divulgação

É curioso que “Família Exemplar” tenha estreado na Netflix em meio a tantas outras séries coreanas pululando no serviço no formato de episódios semanais. Ao contrário de “Uma Advogada Extraordinária” “Café Minamdang” , “Alquimia das Almas”, entre outras, “Uma Família Exemplar” se distancia da influência novelesca e do melodrama dos k-drama para contar uma história mais próxima do poderoso cinema sul-coreano.

“Uma Família Exemplar” é uma trama policial com boa dose de drama familiar. Após o impacto de vermos um homem sendo enterrado vivo, conhecemos Ha-Dong Park (Woo Jung), um professor que acaba de perder uma promoção e com problemas no casamento - sua esposa o considera um grande fracasso. Além disso, o filho mais novo de Ha-Dong tem um problema cardíaco e precisa de uma cara operação para levar uma vida normal.

Voltando para casa, em uma estrada deserta, um carro bate na traseira do carro de Ha-Dong que, ao sair para reclamar com o condutor, encontra duas pessoas mortas e dinheiro o suficiente para resolver todos os seus problemas com muita folga. O quê fazer? O professor pega o dinheiro, se livra dos corpos, limpa as evidências e abandona o carro em um lugar afastado.

Em dez episódios de cerca de 45 minutos, “Uma Família Exemplar” coloca Ha-Dong entre os próprios problemas familiares, a polícia e o mafioso cartel de drogas. A influência de séries como “Ozark” e até “Breaking Bad” fica clara, com uma pessoa comum levada a situações extraordinárias. O texto equilibra bem as tramas policial e familiar, traçando, inclusive, paralelo entre elas. As comparações entre as estruturas da família de Ha-Dong, a máfia coreana e a polícia são inicialmente sutis, com uma ou outra situação semelhante, mas se torna bem mais direta nos episódios finais da temporada.

Série coreana "Uma Família Exemplar", da Netflix Crédito: Studio Narda/Netflix/Divulgação

É interessante como as viradas do texto acontecem de forma orgânica e são tratadas com certa normalidade, fugindo do padrão melodramático dos dramas coreanos. Isso não significa que essas viradas não tenham peso na trama, pois são elas que mudam a série de direção o tempo todo. Essa dinâmica faz com “Uma Família Exemplar” esteja sempre em movimento, com algum arco novo ou algum risco iminente à família de Ha-Dong.

Apesar disso, a série faz escolhas nem sempre acertadas ao se esforçar demais nos três núcleos, sacrificando principalmente o policial. O jogo de poder do cartel é meio confuso, mas bem explorado, assim como o drama familiar central, com o qual acabamos entendendo mais da personalidade do protagonista.

Série coreana "Uma Família Exemplar", da Netflix Crédito: Studio Narda/Netflix/Divulgação

Falta à série, no entanto, arcos dramáticos mais definidos e enxutos. Após um excelente início, “Uma Família Exemplar” perde força no meio da temporada antes de reencontrar seu ritmo nos episódios finais - a série seria bem resolvida em oito episódios ao invés dos dez se o roteiro fosse menos difuso em alguns momentos. O arco de Ha-Dong é derivativo e nada ali depende realmente dele, tornando o protagonista apenas uma peça em um jogo mais complexo. O personagem que realmente se destaca é o mafioso Gwang-cheol Ma (Hee-Soon Park, da ótima “My Name” ), que ganha uma história pregressa, motivações e camadas.

O roteiro escorrega também no didatismo dos diversos flashbacks. Em várias sequências, até subestimando a inteligência do público, a série mostra novamente uma situação ocorrida há pouco tempo para não restar dúvidas ao espectador mais desatento. O recurso não é apenas desnecessário, mas também muito prejudicial ao ritmo da narrativa toda hora interrompida para alguma explicação.

Série coreana "Uma Família Exemplar", da Netflix Crédito: Studio Narda/Netflix/Divulgação

Nos momentos mais agitados, “Uma Família Exemplar” lembra o clássico honconguês “Conflitos Internos”, filme que inspirou “Os Infiltrados” (2006), de Martin Scorsese. A promessa de um tenso drama policial, no entanto, se dissipa na tentativa de explorar outras possibilidades como o drama familiar, mas o resultado são dois arcos razoáveis e nenhum espetacular.