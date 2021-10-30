Terror capixaba tem sessão gratuita hoje no Sesc Glória e on-line

Em 27 de julho de 2018, Mirela Morgante e Gustavo Senna se aventuraram por uma trilha para chegar ao pastinho da Pedra dos Dois Olhos, em Fradinhos, Vitória, para filmar o tão alardeado eclipse total da lua. Tudo deu errado no caminho e eles nem sequer conseguiram chegar lá. A incursão foi mal-sucedida, mas dali nasceu a ideia para "Lua de Sangue", curta com pré-lançamento hoje, às 19h, no Sesc Glória, e também no YouTube, plataforma em que o filme ficará disponível entre 19h e 21h deste sábado (30). Passada a oportunidade, o filme só voltará a ser exibido em 2022, quando pretende correr o circuito de festivais.

Com 19 minutos de duração, "Lua de Sangue" tem início como esse filme de "found footage", alternando entre formatos de tela, do vertical do celular ao horizontal das câmeras, com pouca iluminação e um clima tenso. Logo, porém, o filme ganha novas camadas quando a protagonista Mel começa a ter vislumbres de um relacionamento tóxico, com seu parceiro mudando de comportamento e a tratando com violência e desprezo. O espectador fica meio sem saber o que acontece, mas a mensagem é clara. "Tem uma conexão com a questão da violência contra as mulheres e as dificuldades das vítimas perceberem que estão sendo agredidas", conta Mirela, uma das diretoras do filme.