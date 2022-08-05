"Sandman", da Netflix, adapta obra de Neil Gaiman com excelência

The Sandman. Tom Sturridge as Dream in episode 101 of The Sandman. Cr. Liam Daniel/Netflix Â© 2022 Crédito: LIAM DANIEL/NETFLIX

Lançada em 1989 e publicada em 75 ediçõs até 96, quando vendia mais que “Superman” e era o carro-chefe do selo Vertigo, “Sandman” é uma das obras literárias mais importantes da História. A HQ do universo DC transformou seu autor, o britânico Neil Gaiman, em uma celebridade mundo afora, principalmente no Brasil, “o primeiro país a adotar ‘Sandman’”, como disse Gaiman no Twitter recentemente.

Ao longo de anos, desde a década de 1990, ele recebeu diversas propostas para levar o universo para as telas, incluindo algumas que transformariam Sandman em um herói de ação trocando sopapos com Coríntio e Lúcifer, entre outros, para reaver seus artefatos - “era o pior roteiro que li na vida”, disse Gaiman em recente entrevista ao jornalista Rodrigo Salem para a Folha de São Paulo.

Houve, porém, projetos interessantes, como o produzido por David Goyer que teria Joseph Gordon-Levitt como protagonista e diretor, e um interesse em transformar tudo em uma minissérie na HBO, mas não saíram do papel. Por mais de 30 anos, Neil Gaiman teve um papel fundamental no universo "Sandman": barrar qualquer projeto ruim de adaptação. Talvez tenhamos chegado ao ponto em que uma das HQs mais importantes da história, a que definitivamente transformou os quadrinhos “adultos”, era uma das poucas a não ter sido adaptada para as telas.

O “Sandman” que chega nesta sexta (5) à Netflix faz bom uso da época em que é lançada, com a tecnologia necessária disponível para se criar diversos reinos distintos com riqueza e principalmente fazendo bom uso da narrativa seriada, com cada episódio funcionando como uma edição da revista de forma semi-procedural, com um arco fechado se conectando a uma história mais ampla.

"Sandman", série da Netflix Crédito: Netflix

A primeira temporada da adaptação da Netflix abrange dois arcos, “Prelúdios & Noturnos” e “Casa de Bonecas”, e se mantém bem fiel ao texto de Neil Gaiman, produtor da série. O autor participou ativamente da produção e diz ter repensado seus personagens para um contexto social de três décadas depois de suas criações. Há algumas mudanças também na contextualização do universo de “Sandman”, sem as referências e participações de personagens secundários da DC até por questões de direitos autorais.

Uma breve introdução explica o espectador o que é o Sonhar, o mundo dos sonhos, e nos apresenta a Morpheus/Sandman/Sonho (Tom Sturridge) antes de encontrar o ponto em que a história tem início, em 1916, quando Roderick Burgess (Charles Dance) utiliza um ritual de magia para prender Morpheus e barganhar por sua liberdade. Diferente da HQ, que “solta” o personagem nos anos 1980, a série o faz nos dias de hoje, mas isso muda muito pouco na dinâmica da história, apenas traz alguns personagens utilizando telefones celulares ao invés de orelhões ou telefones fixos.

Jenna Coleman como Johanna Constantine e Tom Sturridge como Sonho em "Sandman" Crédito: LIAM DANIEL/NETFLIX

A temporada poderia perfeitamente ser dividida em dois lançamentos de cinco episódios espaçados por alguns meses pela Netflix - aumentaria o hype e deixaria a série mais tempo em evidência. O primeiro arco tem Morpheus em busca de seus artefatos (a areia, o elmo e o rubi) e funciona para explicar ao público as dinâmicas daquele universo. Mesmo sem ser desnecessariamente didática, a série explica gradualmente quem é quem, sem pressa, dando apenas um gosto das possibilidades. Assim, conhecemos John Dee (David Thewlis), Lúcifer (Gwendoline Christie), Johanna Constantine (Jenna Coleman), Hal (John Cameron Mitchell) e alguns dos Perpétuos, os “irmãos” de Morpheus, como Morte (Kirby Howell-Baptiste) e Desejo (Mason Alexander Park), mas nunca temos total dimensão de alguns deles, o que será explorado em novas possíveis temporadas, como nos quadrinhos.

É Coríntio (Boyd Holbrook) quem tem sua importância ampliada na versão de “Sandman” nas telas e funciona como o grande vilão da temporada. Um pesadelo fugido do Sonhar após a prisão de Morpheus, Coríntio, tal qual no material original, se torna um serial killer e inspira seguidores; seu arco se conecta ao de Rose (Vanesu Samunyai) e Jed (Eddie Karanja) e sustenta o antagonismo nos episódios finais

Tom Sturridge, Gwendoline Christie e Cassie Clare em "Sandman" Crédito: RICKY DARKO/NETFLIX

É interessante como “Sandman” introduz personagens com calma e sem preocupação imediata de dar peso a eles. Morte tem um ótimo episódio dedicado a ela, mas Desejo funciona quase como um teaser das próximas temporadas, o que também acontece com Lúcifer apesar de algumas alterações para dar a Gwendoline Christie um pouco mais destaque no episódio do Inferno.

Motivo de ira de fãs mais conservadores, a escalação dos atores e as mudanças em alguns personagens funcionam. A imposição física de Gwnedoline Christie como Lúcifer chama a atenção, assim como sua similaridade à primeira aparição do regente do Inferno na HQ. Ter Desejo como uma pessoa não-binária faz muito sentido e Mason Alexander Park é ótime no pouco tempo que tem de tela. O próprio Gaiman, vale ressaltar, comandou todas as mudanças - “Sandman” é uma obra muito à frente de seu tempo, mas carecia de maior representatividade e inclusão em uma época em que isso não era discutido.

Inicialmente, mesmo se assemelhando à mistura estética de Robert Smith (do The Cure) e Neil Gaiman (o autor nega) do personagem original, Tom Sturridge talvez não represente o Morpheus do nosso imaginário, dando vida a um Senhor dos Sonhos enfraquecido e hesitante. Uma relida nas primeiras edições de “Sandman”, no entanto, mostra a versão das telas bem próxima da dos quadrinhos. Vemos um Morpheus em transformação após mais de um século longe de seus domínios e tendo visto o pior da humanidade. É curioso como o protagonista parece ganhar “cor” à medida que a temporada se desenvolve e parece entender melhor a vida dos humanos.

Mason Alexander Park em "Sandman" Crédito: LAURENCE CENDROWICZ/NETFLIX

Tecnicamente, “Sandman” é ótimo. Há bem menos utilização de computação gráfica do que o esperado para uma obra de fantasia. A série toda um tom meio etéreo, inclusive fora do Sonhar e dos outros reinos, o que reforça o tom fantasioso. O texto de Gaiman também confere à série o peculiar humor britânico, que pode soar estranho para alguns, e uma bem-vinda esquisitice (como o o quinto episódio, “Sem Parar”). A profundidade que a escrita do autor garante aos coadjuvantes possibilita episódios praticamente sem a presença de Morpheus e isso nunca é um problema.