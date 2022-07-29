"Paper Girls": série da Amazon é ótima jornada de amadurecimento

Série "Paper Girls", da Amazon Prime Video Crédito: Amazon Prime Video/Divulgação

Publicada entre 2015 e 2019, a graphic novel “Paper Girls”, escrita pelo ótimo Brian K. Vaughn e ilustrada por Cliff Chiang, sempre foi comparada aos clássicos oitentistas “De Volta Para o Futuro” e “Conta Comigo”. A HQ traz a história de quatro meninas pré-adolescentes que trabalham entregando jornal na noite de primeiro de novembro, o Dia do Inferno que sucede o Halloween. Elas acabam em uma trama de viagem no tempo e no meio de uma guerra complexa entre viajantes do tempo e uma organização que preza pela manutenção de uma linha temporal "pura".

Recém-lançada pela Amazon Prime Video, a série “Paper Girls” dá mais profundidade aos arcos dramátiacos das personagens, mas ainda assim é bem fiel a seu material original e isso é ótimo - a HQ foi premiada com o prêmio máximo dos gibis, o Eisner. Em um primeiro momento, tudo remete ao sucesso “Stranger Things” , os anos 1980, as referências nostálgicas (“cadê meu walkman?” é uma das primeiras frases ditas na série), as bicicletas e até mesmo a premissa.

Conhecemos a jovem Erin (Riley Lai Nelet), uma sino-americana em seu primeiro dia como entregadora de jornais. Logo o caminho de Erin se cruza com o de Mac (Sofia Rosinsky), uma menina durona e de família problemática, KJ (Fina Strazza), filha-modelo de uma rica família judia, e Tiffany (Camryn Jones), uma genial afro-americana. Após desentendimentos com uns valentões, elas acabam em uma casa e ouvem um barulho; ao sair, o céu está roxo e não há ninguém nas ruas. A comparação com o fenômeno da Netflix não é à toa.

A partir deste ponto, no entanto, tudo muda. O primeiro episódio de “Paper Girls” é excelente ao colocar as personagens - e o público - em meio ao caos, sem saber ao certo o que está acontecendo. As meninas ficam entre dois grupos que trocam tiros, mas em quem confiar? Após muita correria, as meninas acabam em outro ponto no tempo e terão que lidar com os medos, as expectativas e algumas descobertas pessoais antes de salvar o mundo - qualquer informação adicional pode configurar spoiler e a série é funciona bem melhor quando não se sabe nada sobre ela.

Série "Paper Girls", da Amazon Prime Video Crédito: Amazon Prime Video/Divulgação



A adaptação de Stephany Folsom ( “Toy Story 4” ) para o texto de K. Vaughn é boa. A dinâmica das meninas é ótima e raramente se repete, com bons diálogos que criam vínculos entre elas e dão profundidade às personagens. Após o ritmo frenético do episódio inicial, a série dá uma desacelerada para desenvolver as protagonistas e a trama. Assim, conhecemos detalhes da guerra “temporal” e passamos a entender as regras daquele universo enquanto também conhecemos mais o quarteto principal.

Nessa desacelerada, “Paper Girls” ganha camadas, mas também perde um pouco ritmo. As histórias das meninas são ótimas, o coração da série, e as preocupações delas condizem com as idades. Erin, Tiffany, Mac e KJ têm sonhos, visões ainda romantizadas da vida adulta, e não discutem sobre garotos, mas sobre sonhos e ambições futuras - ter apenas mulheres diretoras nos oito episódios reforça essa narrativa voltada para o universo adolescente feminino.

Série "Paper Girls", da Amazon Prime Video Crédito: Amazon Prime Video/Divulgação

Na parte ficção científica, “Paper Girls” tem altos e baixos. Brian K. Vaughn cria vilões interessantes e uma justificativa plausível - a Antiga Vigília, organização que luta pela manutenção das regras, é formada por ricos e poderosos temerosos das consequências de uma possível mudança no passado. A motivação inicial ganha força quando, de forma bem didática, um personagem compara a linha temporal a uma fita k7: quantas vezes ela pode ser reescrita sem perder a qualidade, mantendo sua estrutura intacta? O lado social da premissa, no entanto, nunca é retomado ou aprofundado.



O roteiro desperdiça algumas boas possibilidades - como os robôs estilo “Pacific Rim” e o caos inicial. No terceiro ato, quando realmente abraça a ficção científica, “Paper Girls” se torna menos interessante, pois o que importa é a jornada de amadurecimento daquelas quatro meninas até aquele ponto, um desenvolvimento que em momento algum parece forçado. Ainda assim, a temporada tem um final satisfatório, com ótimos ganchos para novos episódios.



Série "Paper Girls", da Amazon Prime Video Crédito: Amazon Prime Video/Divulgação

A série da Amazon Prime Video é excelente em seus arcos dramáticos, com cada uma das meninas tendo algum tipo de contato com a vida futura e sendo obrigadas, assim, a confrontar as expectativas que tinham quando crianças com possíveis visões de seus futuros. Essa jornada é bem mais profunda do que se imagina e do que a escrita por K. Vaughn nos quadrinhos, levantando boas discussões.

