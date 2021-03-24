Rotina na pandemia em 170 cartuns do capixaba Alpino

Quando o Covid-19 desembarcou aqui no Brasil, e bem antes de divulgarem a necessidade da quarentena, eu decidi diminuir o me ritmo de sair e a interação social. Me voltei para o estúdio, assinei Netflix, comecei a pôr a leitura adiada em dia, redescobri os quadrinhos europeus dos anos 50 e a coisa mais incrível: passei a conversar MUITO pelo WhatsApp com a família e amigos, alguns com os quais tinha perdido contato nos últimos trinta anos. O interesse pelo meu trabalho aumentou muito desde o ano passado, acredito que devido ao ato das pessoas terem se voltado mais para as mídias digitais como forma de interação humana. Algumas pessoas de outros países começaram a seguir o perfil do meu Instagram, solicitando traduções ou permissões para que eles mesmo traduzissem e divulgassem para mais pessoas. Ver o momento atual retratado naquele espaço tem tornado mais leve o dia de algumas pessoas. Devido a esse interesse inesperado, traduzi o "Diário da Pandemia" também para o inglês e, em breve, traduzirei para o espanhol e o francês.