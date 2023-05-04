"Rainha Charlotte", da Netflix, é o melhor de "Bridgerton"

Série "Rainha Charlotte", da Netflix, é um derivado do sucesso "Bridgerton" Crédito: LIAM DANIEL/NETFLIX

Quando “Bridgerton” foi lançada pela Netflix , no final de 2020, não fui um grande entusiasta, mas, ainda assim, pontuei que “A Netflix tem em mãos uma série que tem tudo para se desenvolver em várias temporadas”. A segunda temporada veio e a série se manteve como um sucesso apesar dela não ser tão boa quanto a primeira, mas o melhor ainda estava por vir. “Rainha Charlotte”, lançada pela plataforma, não apenas traz o passado de uma das personagens mais legais de “Bridgerton” como também, arrisco dizer, se apresenta como a melhor história já contada no universo desenvolvido a partir dos livros de Julia Quinn.

Funcionando tanto quando um prelúdio quanto como um interlúdio entre temporadas de “Bridgerton”, “Rainha Charlotte” se divide em duas narrativas. A principal, no passado, traz a rainha jovem (vivida por India Amartefio) e as consequências de seu casamento arranjado com o Rei George (Corey Mylchreest) para a sociedade inglesa da época. Ao mesmo tempo, a série traz algumas pequenas passagens da linha do tempo principal de “Bridgerton”, uma conexão entre temporadas.

Alguns rostos conhecidos, como o de Violet Bridgerton, aparecem nas duas linhas temporais, que funcionam bem juntas - é ótimo como o roteiro amarra as decisões da jovem Charlotte e mostra como elas afetam a linha principal e ajudam a construí-la. Na linha “presente”, acompanhamos também a saúde mental do rei se deteriorando e a rainha Charlotte ganhando ainda mais responsabilidades.

“Rainha Charlotte” se esforça para construir a relação entre os dois de modo que tudo o que foi mostrado em “Bridgerton” até hoje faça sentido. A jovem Charlotte é uma mulher decidida que encontra seu par no jovem e problemático George quando ninguém esperava que isso pudesse acontecer na alta sociedade da época.

Série "Rainha Charlotte", da Netflix, é um derivado do sucesso "Bridgerton" Crédito: LIAM DANIEL/NETFLIX

A série se beneficia de um universo já conhecido pelo público e de personagens interessantes. Os jovens Charlotte, George e Lady Danbury (Arsema Thomas) são ótimos e carismáticos, e o mesmo acontece com vários outros de menos destaque na trama. Mesmo com algumas tramas paralelas, “Rainha Charlotte” não repete o erro da segunda temporada de “Bridgerton”, que sofre com a falta de foco e até mesmo na identificação de uma trama principal, de algo que conduza a série. Na nova série, as tramas menores acabam se misturando à principal e tornando-a ainda maior.

É bem frustrante que os seis episódios de “Rainha Charlotte” nunca abordem a questão racial de “Bridgerton”, pois a série deixa claro que foi o casamento deles que deu fim a essa questão. No fantasioso mundo de Julia Quinn levado à Netflix, o racismo não é mais uma questão, mas já foi - o texto pouco explora o que nos levou àquele ponto histórico. Não abordar o tema é claramente uma escolha da série, mas é também uma oportunidade desperdiçada pelos produtores, que preferem repetir na nova série as temáticas da série “principal”, amor e sexo.

Série "Rainha Charlotte", da Netflix, é um derivado do sucesso "Bridgerton" Crédito: LIAM DANIEL/NETFLIX

Enxuta e direta, “Rainha Charlotte” tem no ritmo seu aliado. A história do casamento arranjado que se torna um grande amor poderia cansar ou se tornar brega, mas é contada com a cadência certa. India Amarteifio é ótima como a rainha, uma jovem ingênua e adoravelmente rebelde. A construção do romance dela com George também funciona, pois Corey Mylchreest é igualmente adorável; a química entre os dois não é imediata, mas acaba aparecendo.

Série "Rainha Charlotte", da Netflix, é um derivado do sucesso "Bridgerton" Crédito: LIAM DANIEL/NETFLIX