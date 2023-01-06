Pedro Pascal jogou "The Last of Us" escondido para filmar a série

Pedro: Eu tinha as mesmas “ordens”. Craig me perguntou se eu tinha jogado e disse “que permaneça assim” também. Mas eu não obedeci muito e pedi à Naughty Dog (produtora do jogo) para me mandar um PlayStation. Eu tentei jogar com meus sobrinhos, mas eles perderam a paciência comigo e roubaram o controle das minhas mãos (risos). Eu não tenho nenhuma habilidade no polegar, mas eu amei a experiência. Na verdade, eu até agradeço à falta de habilidade porque eu não teria vontade nem de sair de casa, é um jogo muito imersivo, principalmente quando a história se desenvolve. Para mim, foi como estudar um material de origem de uma maneira diferente. Eu tinha que me envolver com o tom da narrativa e me inspirar nas atuações de Troy Baker e Ashley Johnson, além de todo o trabalho que o Neil Druckmann e a Naughty Dog fizeram, visualmente e na construção de um tom. Essa experiência me deu boas peças de quebra-cabeças pra adaptação, que foi incrivelmente realizada.