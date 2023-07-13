"O Verão que Mudou Minha Vida" derrapa em 2ª temporada, mas continua boa

Segunda temporada da série "O Verão que Mudou Minha Vida", da Amazon prime Video Crédito: Amazon Studios/Divulgação

A primeira temporada de “O Verão que Mudou Minha Vida”, da Amazon Prime Video, conquistava o espectador em sua simplicidade e pelo conforto que oferecia. Primeira parte da adaptação da “trilogia do verão” de Jenny Han, a série ampliava arcos e cronologia dos livros para entregar um texto mais complexo, com histórias e relações que os livros só introduziram mais adiante.

Agora, com a chegada da segunda temporada (três episódios chegam dia 14 de julho e novos episódios toda sexta), a série tem a missão de conectar os verões vividos por Belly (Lola Tung) e sua turma. Quando a reencontramos, as coisas estão diferentes e muito aconteceu desde o verão da temporada passada. A jovem normalmente estaria contando os dias para partir com a família para Cousins, mas tudo mudou. Pela primeira vez em muito tempo, ela terá que passar o verão sem encontrar Conrad (Christopher Briney), Jeremiah (Gavin Casalegno) e Susannah (Rachel Blanchard).

Logo no primeiro episódio vamos entendendo a estrutura da temporada, que gradualmente, em flashbacks, situa o espectador sobre tudo o que aconteceu no último ano. Belly tem que lidar com as escolhas que fez e as consequências geradas por elas. Enquanto isso, Steven (Sean Kaufman) se prepara para ir para a universidade enquanto Jeremiah e Conrad lidam com seus próprios problemas e Laurel se prepara para finalmente lançar seu novo livro.

O texto é esperto ao não entregar tudo de cara. Na linha principal, o “presente”, personagens revelam acontecimentos de forma natural, em conversas pouco expositivas que funcionam para despertar a atenção do público, algo meio “pera, o que eu acabei de ouvir?”. O mais legal é que essa informação não é mostrada logo na sequência, com algumas demorando alguns episódios até serem desenvolvidas.

Segunda temporada da série "O Verão que Mudou Minha Vida", da Amazon prime Video Crédito: Amazon Studios/Divulgação

A segunda temporada de “O Verão que Mudou Minha Vida” é muito boa quando escolhe trabalhar o drama. A série lida com culpa, amizades desfeitas, depressão e, claro, romances, tudo de uma maneira que surpreende pela naturalidade. Nunca parece artificial, por exemplo, a dúvida de Belly entre Conrad e Jeremiah; fica claro que ela gosta dos dois, mas ambas relações são complicadas. Enquanto os episódios anteriores inclinavam o espectador para o lado de Conrad, nos novos é Jeremiah que leva vantagem enquanto o irmão lida com outros problemas em silêncio.

Em outros momentos, porém, o roteiro parte para os clichês de dramas teens “modernos” e falha, por exemplo, ao tentar desconstruir a antagonista da temporada, inexistente nos livros, em uma figura mais afável. Nesse mesmo arco, é difícil comprar a ideia de toda sua construção, pois é como se os roteiristas tivessem tido a ideia, mas não soubesse como chegar nela e muito menos desenvolvê-la. Assim, o roteiro toma atalhos ignorando a conexão da série com a realidade em que esse problema seria evitado se a série seguisse o livro.

Segunda temporada da série "O Verão que Mudou Minha Vida", da Amazon prime Video Crédito: Amazon Studios/Divulgação

É curioso como os momentos bons e ruins da série refletem também nas escolhas musicais que embalam essas cenas. Sem entrar em detalhes, embargados mesmo que alguns já tenham vazado, dá para dizer que a trilha alterna bons nomes do pop atual com alguns que ninguém suporta mais ouvir, justamente os utilizados nos piores momentos.

Se por um lado as mudanças feitas ao material original funcionam na primeira temporada, na segunda as escolhas são mais questionáveis. O grande problema, na verdade, não são as mudanças, mas seus desenvolvimentos. A introdução de Julia (Kyra Sedgwick) e Skye (Elsie Fisher) oferece possibilidades à série, mas elas são mal exploradas, tornando a personagem tão superficial quanto o resto do elenco de apoio. Uma pessoa não-binária, Skye parece criada para a série ampliar a diversidade que já buscava anteriormente em seu elenco secundário. Já Julia assume um posto necessário à trama, oferecendo conflito, mas em um arco problemático desde sua concepção.

Segunda temporada da série "O Verão que Mudou Minha Vida", da Amazon prime Video Crédito: Amazon Studios/Divulgação