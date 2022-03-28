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Oscar 2022

O Oscar do tapão entrou para a história pelos motivos errados. Confira os vencedores

Cerimônia de entrega do Oscar 2022 não teve surpresas e tampouco funcionou para atrair um novo público, mas a agressão de Will Smith a Chris Rock colou a premiação na História. Confira os vencedores

Públicado em 

28 mar 2022 às 02:46
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Will Smith agride Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022
Will Smith agride Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022 Crédito: Reprodução/TNT
Lembra do Oscar que consagrou “Duna” com seis prêmios? É aquele mesmo em que um ator surdo ganhou o prêmio pela primeira vez. Não lembra? Lembra de quando Jane Campion venceu o Oscar de Melhor Direção, a terceira mulher a ganhar em quase 100 anos? Foi a cerimônia que também deu o primeiro Oscar de Will Smith! Do Will Smith tenho certeza de que todos se lembrarão, mas devido ao fato dele ter subido ao palco e desferido um tapão no rosto de Chris Rock.
Em sua habitual metralhadora de piadas nem sempre muito boas, Rock fez piada com a cabeça raspada de Jada Pinkett-Smith, esposa de Will. Jada tem sofrido com uma doença autoimune que causa alopécia e ficou visivelmente desconfortável enquanto todos davam risadas protocolares nessas apresentações. Nada ali foi combinado, nem a piada e obviamente muito menos a reação, mas tudo o que aconteceu antes ou depois acabou ficando em segundo plano... Chegarei lá.

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A cerimônia começou bem, com Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes fazendo boas piadas com os filmes indicados e as costumeiras alfinetadas na Academia - naquele clima de “a gente tá zoando até quem nos contrata então a gente pode zoar todo mundo”. Amy Schumer, já na fala inicial, foi direta: “A Academia contratou três mulheres para apresentar o Oscar porque sai mais barato do que um homem”.
A ideia da organização de ter algumas categorias premiadas antes do início da cerimônia deu dinamismo e até teria funcionado se a lista de vencedores não tivesse vazado antes.O pior ainda foi todos envolvidos nas transmissões - de Globoplay e TNT - fingindo surpresa a cada prêmio. A premiação fora do ar deu também a sensação de que “Duna” não se deu tão bem.
Troy Kotsur, primeiro ator surdo a vencer um Oscar por atuação
Troy Kotsur, primeiro ator surdo a vencer um Oscar por atuação Crédito: Reprodução/TNT
Tudo corria bem até o momento em que Chris Rock subiu ao palco para anunciar o prêmio de Melhor Documentário. Foi quando ele olhou para Jada Pinkett-Smith e improvisou “Jada, eu te amo. Mal posso esperar pra ver 'G.I. Jane 2'”, em referência ao filme em que Demi Moore vive uma soldada com cabelo raspado. O resto é história.
Will Smith calmamente subiu ao palco, abotoou o botão do paletó, caminhou devagar e deu um tapão no rosto do apresentador. Inicialmente parecia combinado, mais uma piada, mas Smith desce e, com o microfone desligado, grita duas vezes “tire o nome da minha esposa da sua por*& de boca”. Vale ressaltar aqui que a Academia jamais permitira um xingamento desses ao vivo - o “fuck” utilizado por Smith é muito ofensivo aos americanos. Além disso, Will Smith jamais permitira que uma brincadeira combinada tirasse o foco de seu primeiro Oscar. Durante o intervalo, colegas de Smith foram até ele acalmá-lo; há vídeos de Denzel Washington, Tyler Perry e Bradley Cooper dando apoio ao ator.

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Voltando aos prêmios, não houve surpresas. “Ataque dos Cães”, com suas 12 indicações, foi premiado apenas com Jane Campion em Direção. Um dos filmes mais populares da noite, o superestimado “Não Olhe Para Cima” saiu de mãos abanando; o mesmo aconteceu com o ótimo “Licorice Pizza”, indicado em três categorias.
Apesar de não ter levado o maior número de prêmios, “CODA - No Ritmo do Coração” teve 100% de aproveitamento, levando a estatueta em suas três indicações: Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Ator Coadjuvante (Troy Kotsur) e Melhor Filme. A trajetória do filme é interessante - ele fez sucesso em Sundance, foi adquirido pela Apple e lançado como um original da plataforma mundo afora. No Brasil, no entanto, o filme foi lançado pela Amazon Prime Video cinco meses após o lançamento original.
Equipe de Coda - No Ritmo do Coração, vencedor do Oscar de Melhor Filme
Equipe de Coda - No Ritmo do Coração, vencedor do Oscar de Melhor Filme Crédito: TNT/Reprodução
Entre os atores, nenhuma surpresa. Will Smith subiu ao palco constrangidíssimo para receber o prêmio por “King Richard” e fez um discurso num mix de desculpas e justificativas para seu ato. Jessica Chastain recebeu o prêmio de Melhor Atriz pelo fraco “Os Olhos de Tammy Faye” e fez um belo discurso sobre a comunidade LGBTQIA+. Já Ariana DeBose recebeu o prêmio solo da noite para o bom remake de “Amor, Sublime Amor”; o prêmio de Ariana veio pelo mesmo papel que Rita Moreno foi premiada no filme original, há 60 anos.
Quer saber mais? Confira os vencedores.
  • MELHOR FILME: Coda - No Ritmo do Coração
  • DIREÇÃO: Jane Campion, por "Ataque dos Cães"
  • ATRIZ: Jessica Chastain, por "Os Olhos de Tammy Faye"
  • ATOR: Will Smith, por "King Richard"
  • ATRIZ COADJUVANTE: Ariana DeBose, por "Amor, Sublime Amor"
  • ATOR COADJUVANTE: Troy Kotsur, por "Coda - No Ritmo do Coração"
  • ROTEIRO ORIGINAL: "Belfast"
  • ROTEIRO ADAPTADO: "Coda - No Ritmo do Coração"
  • CANÇÃO ORIGINAL: Billie Eilish, por "No time to die", trilha do filme "007 - Sem tempo para morrer"
  • ANIMAÇÃO: "Encanto"
  • FILME INTERNACIONAL: "Drive My Car"
  • FIGURINO: "Cruella"
  • EFEITOS VISUAIS: "Duna"
  • FOTOGRAFIA: "Duna"
  • SOM: "Duna"
  • CABELO E MAQUIAGEM: "Os Olhos de Tammy Faye"
  • TRILHA SONORA: "Duna"
  • MONTAGEM: "Duna"
  • DESIGN DE PRODUÇÃO: "Duna"
  • DOCUMENTÁRIO: "Summer of Soul"
  • DOCUMENTÁRIO CURTA-METRAGEM: "The Queen of Basketball"
  • CURTA-METRAGEM LIVE-ACTION: "The Long Goodbye"
  • CURTA-METRAGEM EM ANIMAÇÃO: "The Windshield Wiper"

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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