O Oscar do tapão entrou para a história pelos motivos errados. Confira os vencedores

Will Smith agride Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022 Crédito: Reprodução/TNT

Lembra do Oscar que consagrou “Duna” com seis prêmios? É aquele mesmo em que um ator surdo ganhou o prêmio pela primeira vez. Não lembra? Lembra de quando Jane Campion venceu o Oscar de Melhor Direção, a terceira mulher a ganhar em quase 100 anos? Foi a cerimônia que também deu o primeiro Oscar de Will Smith! Do Will Smith tenho certeza de que todos se lembrarão, mas devido ao fato dele ter subido ao palco e desferido um tapão no rosto de Chris Rock.

Em sua habitual metralhadora de piadas nem sempre muito boas, Rock fez piada com a cabeça raspada de Jada Pinkett-Smith, esposa de Will. Jada tem sofrido com uma doença autoimune que causa alopécia e ficou visivelmente desconfortável enquanto todos davam risadas protocolares nessas apresentações. Nada ali foi combinado, nem a piada e obviamente muito menos a reação, mas tudo o que aconteceu antes ou depois acabou ficando em segundo plano... Chegarei lá.



A cerimônia começou bem, com Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes fazendo boas piadas com os filmes indicados e as costumeiras alfinetadas na Academia - naquele clima de “a gente tá zoando até quem nos contrata então a gente pode zoar todo mundo”. Amy Schumer, já na fala inicial, foi direta: “A Academia contratou três mulheres para apresentar o Oscar porque sai mais barato do que um homem”.

A ideia da organização de ter algumas categorias premiadas antes do início da cerimônia deu dinamismo e até teria funcionado se a lista de vencedores não tivesse vazado antes.O pior ainda foi todos envolvidos nas transmissões - de Globoplay e TNT - fingindo surpresa a cada prêmio. A premiação fora do ar deu também a sensação de que “Duna” não se deu tão bem.

Troy Kotsur, primeiro ator surdo a vencer um Oscar por atuação Crédito: Reprodução/TNT

Tudo corria bem até o momento em que Chris Rock subiu ao palco para anunciar o prêmio de Melhor Documentário. Foi quando ele olhou para Jada Pinkett-Smith e improvisou “Jada, eu te amo. Mal posso esperar pra ver 'G.I. Jane 2'”, em referência ao filme em que Demi Moore vive uma soldada com cabelo raspado. O resto é história.

Will Smith calmamente subiu ao palco, abotoou o botão do paletó, caminhou devagar e deu um tapão no rosto do apresentador. Inicialmente parecia combinado, mais uma piada, mas Smith desce e, com o microfone desligado, grita duas vezes “tire o nome da minha esposa da sua por*& de boca”. Vale ressaltar aqui que a Academia jamais permitira um xingamento desses ao vivo - o “fuck” utilizado por Smith é muito ofensivo aos americanos. Além disso, Will Smith jamais permitira que uma brincadeira combinada tirasse o foco de seu primeiro Oscar. Durante o intervalo, colegas de Smith foram até ele acalmá-lo; há vídeos de Denzel Washington, Tyler Perry e Bradley Cooper dando apoio ao ator.



Voltando aos prêmios, não houve surpresas. “Ataque dos Cães”, com suas 12 indicações, foi premiado apenas com Jane Campion em Direção. Um dos filmes mais populares da noite, o superestimado “Não Olhe Para Cima” saiu de mãos abanando; o mesmo aconteceu com o ótimo “Licorice Pizza”, indicado em três categorias.

Apesar de não ter levado o maior número de prêmios, “CODA - No Ritmo do Coração” teve 100% de aproveitamento, levando a estatueta em suas três indicações: Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Ator Coadjuvante (Troy Kotsur) e Melhor Filme. A trajetória do filme é interessante - ele fez sucesso em Sundance, foi adquirido pela Apple e lançado como um original da plataforma mundo afora. No Brasil, no entanto, o filme foi lançado pela Amazon Prime Video cinco meses após o lançamento original.

Equipe de Coda - No Ritmo do Coração, vencedor do Oscar de Melhor Filme Crédito: TNT/Reprodução

Entre os atores, nenhuma surpresa. Will Smith subiu ao palco constrangidíssimo para receber o prêmio por “King Richard” e fez um discurso num mix de desculpas e justificativas para seu ato. Jessica Chastain recebeu o prêmio de Melhor Atriz pelo fraco “Os Olhos de Tammy Faye” e fez um belo discurso sobre a comunidade LGBTQIA+. Já Ariana DeBose recebeu o prêmio solo da noite para o bom remake de “Amor, Sublime Amor”; o prêmio de Ariana veio pelo mesmo papel que Rita Moreno foi premiada no filme original, há 60 anos.

Quer saber mais? Confira os vencedores.