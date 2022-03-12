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Dicas

NBA, drama brasileiro e aventura oitentista nas Dicas da Semana

Quer dicas do que assistir em Netflix, HBO Max, Amazon Prime e outras plataformas?  Encontrou!

Públicado em 

12 mar 2022 às 00:28
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Winning Time, The Dropout e O Projeto Adam
Winning Time, The Dropout e O Projeto Adam Crédito: HBO/Star+/Netflix
Procurando algo para assistir nas plataformas de streaming? As dicas desta semana estão super variadas. "Winning Time" traz a história de ascensão dos Los Angeles Lakers nos anos 1980 após a escolha de Magic Johnson no draft. Imperdível. Ainda no clima dos anos 1980, "O Projeto Adam" é uma aventura de ficção científica com gostinho oitentista. Superdivertida. Quer mais? "The Dropout" conta a história real de Elizabeth Holmes, uma jovem empreendedora que enganou geral no Vale do Silício. Ainda tem mais dicas de Netflix e Amazon Prime. Escolha a sua dica e se divirta.

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Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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