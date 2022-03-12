NBA, drama brasileiro e aventura oitentista nas Dicas da Semana

Procurando algo para assistir nas plataformas de streaming? As dicas desta semana estão super variadas. "Winning Time" traz a história de ascensão dos Los Angeles Lakers nos anos 1980 após a escolha de Magic Johnson no draft. Imperdível. Ainda no clima dos anos 1980, "O Projeto Adam" é uma aventura de ficção científica com gostinho oitentista. Superdivertida. Quer mais? "The Dropout" conta a história real de Elizabeth Holmes, uma jovem empreendedora que enganou geral no Vale do Silício. Ainda tem mais dicas de Netflix e Amazon Prime. Escolha a sua dica e se divirta.