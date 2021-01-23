Música autoral capixaba brilha no 1° Festival Explicanção

A cantora de Linhares Bella Nogueira Crédito: Mi Fratelli/Divulgação

Bella Nogueira é artista por definição. Disposta a seguir carreira musical, saiu de Linhares aos 16 anos para morar em São José dos Campos, São Paulo. Batalhou, tocou em bandas tributo e emplacou uma carreira solo. Bella participou dos programas “SuperStar” e “Canta Comigo”, além de ter lançado o disco “Te Seguindo”, em 2015. Sua carreira musical, no entanto, estava num hiato.

Voltou para Linhares em 2018, deixando para trás a estrutura e os contatos que havia conseguido em São José dos Campos. De volta à cidade natal, sentiu dificuldade de produzir música autoral e sentia necessidade de falar sobre música. Foi por isso que, durante a pandemia, Bella teve a ideia do canal “ExpliCanção”. “Sempre fui fascinada pelo processo criativo de outros compositores. Com a pandemia, percebi que a vida seria on-line e isso serviria até de terapia pra mim, para os artistas, para quem fosse… Achei que seria terapêutico”, conta.

O canal vingou e já tem mais de 70 vídeos publicados desde o primeiro, em maio, no qual o músico Renato Casanova, do Casaca, fala sobre a canção “Da Da Da”. “A gente só via notícia ruim sobre a arte na pandemia, o quanto os artistas estavam sofrendo, e eu quis virar essa chave, dar voz à genialidade de quem pega uma caneta pra escrever”, explica. O canal cresceu, ganhou vinhetas, quadros diferentes e até voltados para surdos.

Ainda vivendo as agruras da pandemia da Covid-19, Bella tirou da cartola outra ideia: um festival. O primeiro festival ExpliCanção, carinhosamente apelidado de “ExFest”, será realizado neste sábado (23), a partir das 14h45, no canal de YouTube. Na escalação, artistas que já participaram do canal, Manfredo, Gavi, Dan Abranches e a própria Bella, retomando a carreira de cantora e compositora. “O canal me salvou, artisticamente falando. Meu apetite de música foi voltando”, revela.

Cantora capixaba Gavi Crédito: Marcela Bicalho

Após 10 anos morando em outro estado, Bella não viu nascer boa parte dos artistas da atual cena autoral capixaba - era muito nova para ver a cena dos anos 1990 e início dos 2000 e já estava fora quando os novos nomes foram surgindo. “Uma galera foi pedindo para participar do canal e eu fui conhecendo uma cena que se formou enquanto eu não estava aqui”, pondera.

A escolha pelos músicos do line-up do festival traz bons representantes dessa cena. Gavi, uma das mais talentosas cantoras surgidas no Espírito Santo, atualmente mora em São Paulo, mas estaria de férias no Estado durante o festival. “Não dava para trazer muita gente de fora, não teríamos grana pra isso”, diz Bella, que, após perceber que tinha muito mais vídeo com cantores homens em seu canal, fez questão de que o festival fosse meio a meio. Surgiram então os nomes de Dan e Manfredo.

Cantor capixaba Dan Abranches Crédito: Magu Duo

O primeiro lançou em agosto o belíssimo EP “Flor de Laranjeira”, após ter se destacado no “The Voice”, e Manfredo, depois de anos à frente do Manfredines, agora emplaca carreira solo com os singles “Fica e “O Vórtice” - ambos explicados no canal. “O Dan é um dos caras mais fodas, ele tem uma sensibilidade incrível, uma sensualidade sem nunca ser vulgar”, diz Bella. “Manfredo tá comigo desde o início do projeto. É um grande artista”, completa.

O festival será realizado no Estúdio Bravo, em Jardim da Penha, mas o local receberá apenas produção e músicos. Para realizar o “ExFest”, Bella contou com apoio da Prefeitura de Linhares e da Lei Aldir Blanc. Assim como os vídeos do canal, o festival terá intérprete de libras. “Participei de um projeto em que a Karina (Zonzini, intérprete de libras) estava. Nunca tinha pensado nisso, mas como meu trabalho chegaria aos surdos se eu nunca dei uma chance a eles? Isso nos torna mais acessíveis e nos traz um novo público”, conclui Bella.