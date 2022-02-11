"Inventando Anna": nova série de Shonda Rhimes na Netflix é ótima

Julia Garner como Anna Delvey na série "Inventando Anna", da Netflix Crédito: AARON EPSTEIN/NETFLIX

Em maio de 2018, a “New York Magazine” publicou o artigo “Maybe She Had So Much Money She Just Lost Track of It” (“Talvez ela tivesse tanto dinheiro que tenha perdido o controle sobre ele”, em tradução livre). De autoria da jornalista Jessica Pressler, o texto contava a história de como a jovem Anna “Delvey” Sorokin se infiltrou no circuito de milionários americanos vivendo uma vida de luxo, viagens, alta costura e eventos sociais, convencendo todo mundo ser uma herdeira alemã e buscando investimentos para criar a fundação que levaria seu nome.

Logo depois da publicação, Shonda Rhimes (“Grey’s Anatomy”) adquiriu os direitos da história e decidiu que iria transformá-la em uma minissérie para seu milionário acordo com a Netflix. “Inventando Anna” chega nesta sexta (11) à plataforma com a história dividida em nove episódios de uma narrativa de idas e vindas que acompanha a jornalista Vivian Kent (Anna Chlumsky, de “Veep”), personagem baseado em Pressler, em sua busca por informações sobre Anna (Julia Garner, de “ Ozark ”) para escrever o artigo.

“Inventando Anna”, até pelo formato e pelo arco fechado, é bem diferente das outras obras assinadas por Rhimes (“Scandal”, “How to Get Away With Murder”, “Grey's Anatomy”); a série tem um ritmo mais cadenciado, sem tanta pressão por ganchos ao final de cada episódio. O que importa, neste caso, é muito mais a jornada do que o destino, pois desde o início já encontramos Anna presa. É por isso, inclusive, que a série é tanto sobre Anna quanto sobre a jornalista.

Jornalista renomada, Pressler é autora também do artigo que deu origem ao filme “As Golpistas”, sobre strippers que aplicavam golpes em executivos de Wall Street . Em “Inventando Anna”, porém, ela sofre com um recém-publicado artigo que prejudicou sua credibilidade jornalística - o texto realmente existiu, mas não vou entrar em detalhes aqui, pois é um dos bons arcos da série.

Série "Inventando Anna", da Netflix Crédito: AARON EPSTEIN/NETFLIX

A série é conduzida a partir da confecção do artigo. Assim, à medida que a jornalista descobre alguma informação em alguma entrevista, algum documento ou até mesmo com Anna contando a história, a narrativa nos leva àquele momento da vida da golpista. O estilo narrativo combina com o título e mostra a construção da persona de Anna Delvey e o modus operandi da golpista, indo de círculo em círculo, criando personalidades diferentes, brincando com as carências das pessoas e, principalmente, com a vergonha.

Vivian Kent conduz o espectador pela história de Anna e acompanhamos Julia Garner ótima como uma mulher de várias caras, capaz de passar do afeto à crueldade em instantes, com um comportamento manipulador e um charme que cria a figura da sociopata complexa. Anna é uma mulher que passa a maior parte do tempo com um pretenso ar despreocupado típico de uma herdeira, mas que também parece sempre estar olhando sobre os ombros como se algo a perseguisse.

Anna Chlumsky na série "Inventando Anna", da Netflix Crédito: DAVID GIESBRECHT/NETFLIX

“Inventando Anna” também tem alguma dose de humor, mas quase nunca é intencional do texto - as risadas acabam vindo do constrangimento causado pela personagem nos lugares e pelo comportamento caricato dos milionários com quem ela acaba se envolvendo. Apesar disso, o roteiro parece desperdiçar alguns arcos, o que provavelmente é uma escolha dos produtores - Anna usa as pessoas e as descarta quando atinge seus objetivos ou quando elas percebem algo estranho sobre ela.

Mesmo a série sendo sobre Anna, a história de Vivian às vezes parece mais interessante do que a da protagonista. Tendo sofrido um golpe, a jornalista se via diante de uma chance única de contar uma história que ninguém havia perseguido e que mexeria com a alta sociedade nova-iorquina. Ao mesmo tempo, ela tem que conter a ambição e a empolgação para não se tornar mais uma vítima de Anna. A história de Vivian precisa estar sustentada por fontes e documentos, e a texto reforça essa necessidade na personagem. É óbvio que a rotina de um jornalista está longe de ser retratada com fidelidade pela série, mas a visão que ela traz tem bons pontos.

Série "Inventando Anna", da Netflix Crédito: NICOLE RIVELLI/NETFLIX

A série aos poucos distancia a personagem da sociopatia manipuladora e a constrói como uma vítima do capitalismo selvagem. Neste cenário, vê-la enganando ricaços é quase satisfatório, pois tudo o que ela quer é ser um deles, é ter seus talentos reconhecidos e fazer parte do exclusivo clube de privilegiados, não importa o que tenha que fazer para isso.

“Inventando Anna” ganha ainda mais apelo com a força dos fatos - Anna Delvey existe e realmente enganou muita gente. É claro que o texto de Shonda Rhimes toma liberdades dramáticas, mas se mantém fiel à essência do artigo escrito por Pressler. Essa mistura de investigação jornalística com uma personagem central tão complexa e o ritmo pop de Rhimes fazem de “Inventando Anna” uma história de consumo leve.

Série "Inventando Anna", da Netflix Crédito: AARON EPSTEIN/NETFLIX