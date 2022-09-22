"Fala, Braz" #3: Gabriela Brown fala sobre exposição, sucesso e pandemia

No terceiro episódio do "Fala, Braz", Rafael Braz recebe a cantora capixaba Gabriela Brown. Nascida em Dunquerque, na França, Gabriela cresceu e fez carreira no ES. Em 2019, antes de o mundo fechar por conta da pandemia, vinha em uma ascendente com o lançamento de "Zeugma", seu disco de estreia, e com a realização de shows no Viradão Vitória 2019 e no Carnaval 2020. A cantora abre seu coração sobre o mix de sentimentos que a dominou na pandemia, sobre a volta dos shows e sobre a exposição de artistas em redes sociais. Confira