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Crítica

"De Férias da Família", da Netflix, garante boas risadas

"De Férias com a Família" não traz grandes surpresas e repete várias fórmulas, mas a química entre Kevin Hart e Mark Wahlberg sustenta uma comédia que funciona

Públicado em 

27 ago 2022 às 01:31
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Filme
Filme "De Férias da Família", da Netflix Crédito: Saeed Adyani/Netflix
“De Férias da Família” é um filme curioso. Nos primeiros momentos, ele se sustenta no humor físico para gerar a graça imediata e prender a atenção do espectador. O longo do filme, porém, a comédia dirigida e escrita por John Hamburg (“Quem Vai Ficar com Polly”) ganha novas camadas que até nos fazem esquecer dos minutos iniciais.
O centro do filme é Sonny Fisher (Kevin Hart), um pai que cuida dos filhos enquanto a esposa, Maya (Regina Hall), trabalha. Sonny é ótimo com as crianças, faz trabalho voluntário na escola delas, mas talvez esteja rígido demais com as regras da casa. Maya então sugere ao marido um feriado de folga - ela iria para a casa dos pais com as crianças e Sonny ficaria livre para fazer o que quiser. Meio que sem saber o que fazer e com ciúmes da esposa, Sonny acaba na festa de 44 anos de seu melhor amigo desde a infância, Huck (Mark Wahlberg), uma estranha aventura no meio do deserto.
Desde a primeira cena, “De Férias da Família” ressalta o vínculo entre Sonny e Huck e a promessa de serem melhores amigos para sempre. A vida adulta, claro, cobra seu preço; enquanto Sonny se casou e começou uma família, Huck continuou se comportando de forma inconsequente, como um garotão, apesar de já ter 44 anos. O afastamento acabou sendo inevitável.
Kevin Hart, seguindo sua onda de papéis mais sérios desde que foi “cancelado”, vai muito bem. Sonny mostra real desconforto ao se deparar com a vida de Huck, um sujeito claramente influenciado pela cultura das startups de sucesso. Essa característica influencia diretamente na premissa de “De Férias da Família” e é surpreendentemente ensaiada com sutileza pelo texto ao apresentar uma personagem como “trabalho ao lado dele no WeWork” - para maior contextualização, o WeWork é uma empresa de cowork envolvidas em diversas fraudes, como registrado na série “WeCrashed”, da AppleTV+.
Filme
Filme "De Férias da Família", da Netflix Crédito: Saeed Adyani/Netflix
No desenvolver de seu segundo ato, “De Férias da Família” encontra seu ponto alto. É o momento em que Hart e Wahlberg se destacam, juntos, sem outras grandes distrações. A virada do filme é uma boa surpresa, mesmo que o roteiro tenha dado dicas sobre o assunto previamente, não se imagina a guinada que ela causaria na trama. Com a virada, o filme de John Hamburg ganha até ares mais aventurescos e agitados, fugindo um pouco da perspectiva “pai de família na balada com um amigo doidão”.
É interessante como o filme não faz questão alguma de disfarçar seus intuitos - tudo no texto busca a risada, mesmo que seja um riso constrangido por não acreditar no que está vendo ou sustentado pela vergonha alheia. Juntos, Hart e Wahlberg são ótimos, encadeando diálogos com rapidez até difícil de acompanhar em alguns momentos.
Filme
Filme "De Férias da Família", da Netflix Crédito: Saeed Adyani/Netflix
Apesar de vendido como um filme de dupla, “De Férias da Família” é um filme de Kevin Hart, que também assina como produtor executivo. O Huck de Wahlberg, no entanto, é ótimo, um sujeito cheio de boas intenções, mas que se enrola na vontade de fazer tudo funcionar sem se preocupar tanto com o futuro. O roteiro constrói bem as diferenças entre os dois, mas falha no arco de Huck, resolvendo tudo muito rápido para dar espaço à história de Sonny e sua família. Wahlberg funciona como escada para Hart e não parece se incomodar com isso.
O filme garante algumas risadas com humor físico e situações clichês, mas desperta empatia ao lidar com o drama familiar de Sonny. Ninguém o leva a sério como um homem que cuida dos filhos - mesmo que os filhos o considerem essencial, a “cola” da família, Sonny sofre com as piadas e os comentários dos outros pais na escola. “De Férias da Família” perde a oportunidade de ganhar profundidades dramáticas lidando com isso, uma perda que parece calculada, uma renúncia em favor de arcos de humor.
Filme
Filme "De Férias da Família", da Netflix Crédito: Saeed Adyani/Netflix
“De Férias da Família” oferece algumas boas risadas, com uma química excelente entre Kevin Hart e qualquer outro ator ou atriz que atue com ele. Em contrapartida, o roteiro é previsível e aposta em tudo o que já deu certo em diversas outras comédias. Ao fim, é uma comédia familiar razoável, com um pouco de ousadia, mas nada que exija a retirada das crianças da sala; um filme seguro conduzido pelo carisma de seu protagonista.
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Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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