Confira crítica em vídeo de "Eternos", novo filme da Marvel

Os "Eternos" são uma equipe de deuses alienígenas criadas por Jack Kirby em 1976. Sua missão é proteger a Terra dos Deviantes. O filme dirigido por Chloé Zhao é grandioso, mas dá umas derrapadinhas na ambição. Confira a crítica abaixo.
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