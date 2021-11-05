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Em Cartaz

Confira crítica em vídeo de "Eternos", novo filme da Marvel

Dirigido pela vencedora do Oscar Chloé Zhao, "Eternos" é um dos filmes mais ambiciosos do universo Marvel

Públicado em 

05 nov 2021 às 18:06
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Filme
Filme "Eternos", da Marvel Crédito: Marvel Studios/Divulgação
Os "Eternos" são uma equipe de deuses alienígenas criadas por Jack Kirby em 1976. Sua missão é proteger a Terra dos Deviantes. O filme dirigido por Chloé Zhao é grandioso, mas dá umas derrapadinhas na ambição. Confira a crítica abaixo.

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Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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