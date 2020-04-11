"Coffee & Kareem" é comédia policial surtada na Netflix

Filme "Coffee & Kareem" Crédito: Justina Mintz

O humor foi, por muito tempo, terra de ninguém. Em nome da risada de alguns, era aceitável fazer graça com outros, de preferência minorias raciais, de gênero, sociais, religiosas, etc. A única regra era: não é o padrão, vira piada.

Os tempos, felizmente, são outros; o mundo mudou e, com ele, o humor. Por mais que muitos comediantes e humoristas ainda não tenham entendido muito bem como fazer graça sem humilhar ninguém, há os que tentam. Na Netflix, por exemplo, séries como a excelente “Sex Education” mostram o caminho subvertendo as regras até então estabelecidas - o popular da escola é um negro filho de um casal de mulheres, há personagens gays não como alívios cômicos, mas como ponto de convergência, a sexualidade não é tratada como tabu ou algo sujo, e por aí vai.

É bem verdade que “Sex Education” é um programa menos focado no humor escrachado, mas “Brooklyn Nine-Nine”, um programa totalmente entregue ao absurdo, faz algo similar com discursos que se transformaram no decorrer da série. Mudanças, novos tempos.

Em “Coffee & Kareem”, filme lançado pela Netflix, o humor caminha no limite do bom gosto, algo muito similar à série “Polícia Médica”, também do serviço de streaming. O filme dirigido por Michael Dowse (“Stuber: A Corrida Maluca”) é uma comédia policial com boas intenções, mas que esbarra em exageros.

O roteiro conta a história de James Coffee (Ed Helms), um policial meio trapalhão que se envolve com Vanessa (Taraji P. Henson), mas não sabe muito bem como lidar com Kareem (Terrence Little Gardenhigh), filho de 12 anos da namorada. O adolescente desbocado faz um plano para assustar o namorado da mãe e acaba envolvendo todo mundo com criminosos, tráfico de drogas, assassinatos e perseguições.

Filme "Coffee & Kareem" Crédito: Justina Mintz

A trama abusa dos clichês de filmes policiais - o policial corrupto, o honesto que só se dá mal etc. - para criar um pano de fundo para um humor totalmente escrachado. Kareem é inicialmente insuportável, uma metralhadora de ofensas voltadas a Coffee. O policial, por sua vez, se sente culpado ao pensar em ofender o jovem; Kareem, afinal, é negro e obeso.

“Coffee & Kareem” vem sendo massacrado pela crítica, mas fica difícil entender exatamente o que os críticos esperavam encontrar. O filme é divertido, descompromissado, e com momentos até bem espertos. A química entre os protagonistas é ótima e algumas piadas chegam a ser inteligentes. Além disso, Taraji P. Henson consegue brilhar sozinha quando precisa, principalmente em uma sequência em que o roteiro mais uma vez subverte o clichê da mocinha em perigo.