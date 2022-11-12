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Crítica

"Bala Perdida 2": filme da Netflix é mais ação espetacular

Continuação do ótimo filme de ação lançado em 2020, "Bala Perdida 2" funciona como um interlúdio entre o início e o fim da série francesa de filmes de açao espetacular

Públicado em 

12 nov 2022 às 02:14
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Filme francês
Filme francês "Bala Perdida 2", da Netflix Crédito: Julien Goldstein/Netflix
Quando “Bala Perdida” estreou na Netflix, em junho de 2020, o mundo estava diferente. Estávamos em casa, angustiados e em busca de qualquer entretenimento que nos fizesse esquecer as dores e a incerteza despertadas pela pandemia. O filme francês de Guillaume Pierret é direto, objetivo e nunca fica parado muito tempo, oferecendo ótimas cenas de ação, perseguições de carro e uma narrativa policial ágil.
O filme fez sucesso e, não por acaso, “Bala Perdida 2” agora chega à plataforma. Novamente dirigido e escrito por Pierret, o filme tem início ainda com Lino (Alban Lenoir) ainda lidando com os acontecimentos do fim do primeiro filme. Em uma cama de hospital, ele recebe de Julia (Stéfi Celma) as atualizações sobre Areski (Nicolas Duvauchelle) e tudo o que rolou desde que os vimos pela última vez. Não demora, porém, para o filme dar um salto temporal de um ano e colocar Lino de volta na oficina da polícia francesa - para quem não se lembra, o ex-criminoso se tornou um policial especialista em mecânica para carros de perseguição.
Sem entrar em spoilers, dá pra dizer que a polícia francesa tem guardado um segredo ao longo do ano que passou. Quando Lino vê a oportunidade de se vingar da morte de seu irmão, ele entra numa imparável jornada movida pela vingança, um caminho que o colocará contra seus alvos e também contra a própria polícia.
Em síntese, “Bala Perdida 2” é uma bela desculpa para Guillauma Pierret entregar ótimas cenas de ação. O filme é superficial, até raso, funcionando quase como um adendo ao filme de 2020, e talvez ele realmente o seja. Há pouco no novo filme da Netflix que justifique seus 98 minutos de duração além das cenas de ação. O texto, na verdade, se assemelha muito a um interlúdio para conectar dois filmes, pois, apesar de colocar Lino novamente em movimento, o filme não faz sentido sem seu antecessor - “Bala Perdida” seria uma excelente série de ação, vale ressaltar.
Filme francês
Filme francês "Bala Perdida 2", da Netflix Crédito: Julien Goldstein/Netflix
O grande mérito do filme, e provavelmente sua justificativa de existir, são as cenas de ação. Alban Lenoir é ótimo nos momentos de mais intensidade e se entrega às coreografias bem elaboradas do filme. A sequência na delegacia, por exemplo, é ótima conferir peso aos golpes e enxergar o cenário como um todo, utilizando elementos do ambiente como armas e transmitindo ao público uma sensação de improviso.
É curioso como “Bala Perdida 2” dá a impressão de existir apenas para colocar uma sequência em prática. No início do filme, Lino é mostrado testando uma “arma de Chekov” que obviamente terá papel importantíssimo adiante na trama. É admirável como Peiret constrói a ação de seu filme com pouco orçamento - tal qual o filme anterior, a grana é escassa e leva o diretor a apostar em efeitos práticos. A longa cena de perseguição no terceiro ato é ótima e mostra que Pierret, mesmo sem um roteiro ou alguma história que realmente mereça ser contada, mantém seu senso de espetáculo intacto.
Filme francês
Filme francês "Bala Perdida 2", da Netflix Crédito: Julien Goldstein/Netflix
Ao fim, “Bala Perdida 2” ao menos prepara o terreno para a conclusão de uma possível trilogia e sofre justamente por ser o filme do meio, o que não necessariamente tem uma história a contar além de conectar duas ideias. Ainda assim, Guillaume Pierret faz bom uso de um universo já estabelecido, sem a necessidade de mostrar ao público tudo o que já aconteceu, e entrega uma continuação eficiente para o ótimo filme de 2020.
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Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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