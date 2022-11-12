"Bala Perdida 2": filme da Netflix é mais ação espetacular

Filme francês "Bala Perdida 2", da Netflix Crédito: Julien Goldstein/Netflix

O filme fez sucesso e, não por acaso, “Bala Perdida 2” agora chega à plataforma. Novamente dirigido e escrito por Pierret, o filme tem início ainda com Lino (Alban Lenoir) ainda lidando com os acontecimentos do fim do primeiro filme. Em uma cama de hospital, ele recebe de Julia (Stéfi Celma) as atualizações sobre Areski (Nicolas Duvauchelle) e tudo o que rolou desde que os vimos pela última vez. Não demora, porém, para o filme dar um salto temporal de um ano e colocar Lino de volta na oficina da polícia francesa - para quem não se lembra, o ex-criminoso se tornou um policial especialista em mecânica para carros de perseguição.

Sem entrar em spoilers, dá pra dizer que a polícia francesa tem guardado um segredo ao longo do ano que passou. Quando Lino vê a oportunidade de se vingar da morte de seu irmão, ele entra numa imparável jornada movida pela vingança, um caminho que o colocará contra seus alvos e também contra a própria polícia.

Em síntese, “Bala Perdida 2” é uma bela desculpa para Guillauma Pierret entregar ótimas cenas de ação. O filme é superficial, até raso, funcionando quase como um adendo ao filme de 2020, e talvez ele realmente o seja. Há pouco no novo filme da Netflix que justifique seus 98 minutos de duração além das cenas de ação. O texto, na verdade, se assemelha muito a um interlúdio para conectar dois filmes, pois, apesar de colocar Lino novamente em movimento, o filme não faz sentido sem seu antecessor - “Bala Perdida” seria uma excelente série de ação, vale ressaltar.

Filme francês "Bala Perdida 2", da Netflix Crédito: Julien Goldstein/Netflix

O grande mérito do filme, e provavelmente sua justificativa de existir, são as cenas de ação. Alban Lenoir é ótimo nos momentos de mais intensidade e se entrega às coreografias bem elaboradas do filme. A sequência na delegacia, por exemplo, é ótima conferir peso aos golpes e enxergar o cenário como um todo, utilizando elementos do ambiente como armas e transmitindo ao público uma sensação de improviso.

É curioso como “Bala Perdida 2” dá a impressão de existir apenas para colocar uma sequência em prática. No início do filme, Lino é mostrado testando uma “arma de Chekov” que obviamente terá papel importantíssimo adiante na trama. É admirável como Peiret constrói a ação de seu filme com pouco orçamento - tal qual o filme anterior, a grana é escassa e leva o diretor a apostar em efeitos práticos. A longa cena de perseguição no terceiro ato é ótima e mostra que Pierret, mesmo sem um roteiro ou alguma história que realmente mereça ser contada, mantém seu senso de espetáculo intacto.

Filme francês "Bala Perdida 2", da Netflix Crédito: Julien Goldstein/Netflix