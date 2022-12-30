"Aterrorizante 2" é absurdamente violento, mas ele merece a fama?

Filme "Aterrorizante 2", considerado um dos mais violentos e nojentos da história do cinema Crédito: A2 Filmes/Divulgação

Quando o primeiro “Aterrorizante” (disponível na Amazon Prime Video) foi lançado, em 2016, o diretor Damien Leone havia tido um orçamento de apenas US$ 35 mil para transformar em longa-metragem o curta dirigido por ele cinco anos antes para outro filme, “All Hollow’s Eve”. O filme não foi um grande sucesso, mas, em circuito muito restrito, fez mais que o dobro do orçamento em bilheteria e acabou se tornando cultuado entre os fãs de terror slasher de baixo orçamento. Leone, um especialista em maquiagem e efeitos práticos, fez seu filme parecer muito maior, mas os problemas no roteiro, com personagens fazendo burrices a todo momento, não o levavam muito além de um slasher genérico com um ótimo protagonista.

Com um orçamento quase dez vezes maior e embalado pelo boca a boca da internet, “Aterrorizante 2” já fez mais de US$ 12 milhões nos EUA e no Canadá e agora chega aos cinemas brasileiros sustentado pela campanha de “ter feito pessoas vomitarem e desmaiarem durante as sessões”. Alguns cinemas, sustentando o hype, chegaram a distribuir sacos de vômitos com o ingresso, muito mais uma campanha de marketing do que algo realmente necessário.

“Aterrorizante 2” é um filme superior a seu antecessor em praticamente tudo; tem quase uma hora a mais de duração, mortes ainda mais violentas, um clima constante de tensão e um terceiro ato estranhíssimo. O filme tem início quando uma entidade misteriosa ressuscita o palhaço assassino Art (David Howard Thornton), às vésperas do Halloween (claro), e ele dá início a uma nova matança que inevitavelmente chegará até os irmãos Sienna (Lauren LaVera) e Johnathan (Elliott Fullam). Ainda às voltas com a morte do pai, eles vivem uma espécie de luto - ela tenta seguir com a vida, mas ele desenvolveu uma obsessão pela morte e por assassinos, entre eles o tal palhaço.

O filme de Damien Leone diverte pelo absurdo de sua violência e pelo grafismo que as torna menos reais. É visível, em diversos momentos, o uso de bonecos, e não há problema nenhum nisso, é a estética do filme baseada em efeitos práticos; a computação gráfica é usada em duas cenas e apenas como um detalhe, um charme em uma sequência toda construída com muitos efeitos práticos.



Filme "Aterrorizante 2", considerado um dos mais violentos e nojentos da história do cinema Crédito: A2 Filmes/Divulgação

O roteiro, também de Leone, não se preocupa com explicações, deixando bem clara a intenção de ter o horror como protagonista, e é melhor assim. Art é um personagem assustador, meio real, meio sobrenatural, imprevisível e sádico; o cineasta se esforçou ao máximo para distanciá-lo do palhaço Pennywise criado por Stephen King em "It". Ao contrário do primeiro “Aterrorizante”, o segundo filme se preocupa com as possíveis vítimas, dando um pouco de profundidade à família de Sienna e Johnathan. Há, claro, vários coadjuvantes que estão ali apenas para serem violentamente mortos por Art (violentamente mesmo).

Filme "Aterrorizante 2", considerado um dos mais violentos e nojentos da história do cinema Crédito: A2 Filmes/Divulgação

Narrativamente, “Aterrorizante 2” tem bons momentos. Todo primeiro ato, com a apresentação e ambientação de Sienna e Johnathan sendo construída em paralelo às primeiras mortes de Art, é muito bom. O texto constrói uma tensão constante, pois sabemos que um encontro entre os dois lados do filme é inevitável. Sienna é uma personagem interessante, que nos faz torcer por ela; é interessante como ela reúne estereótipos das mocinhas do cinema de terror, mas também é sexualizada em alguns momentos, como eram as primeiras vítimas dos assassinos nos filmes dos anos 1980. Damien Leone brinca com a expectativa do público por esses clichês, como a fantasia razoavelmente erotizada que pega fogo, frustrando a ânsia masculina de ver a mocinha naqueles trajes.

No segundo ato, quando a matança de fato tem início, o filme se torna um slasher convencional e dos bons. Art é assustador e imprevisível o suficiente para causar medo a cada aparição - não há nenhuma que não tenha violência ou gore, com o personagem mexendo em entranhas de mortos e até no próprio corpo. “Aterrorizante 2” busca o incômodo e quase sempre o alcança.

Filme "Aterrorizante 2", considerado um dos mais violentos e nojentos da história do cinema Crédito: A2 Filmes/Divulgação

É no final, porém, que o filme perde sua força. O terceiro ato é quando nada mais faz sentido e a trama ganha ares diferentes. De repente estamos diante de uma espécie de profecia, em que o roteiro até ensaia se aprofundar antes, e de atitudes não muito inteligentes dos personagens, uma muleta da qual Damien Leone até escapa bem durante boa parte do texto.

Equilibrando tensão e alguns sustos gratuitos, “Aterrorizante 2” é um bom filme e um terror slasher muito bom. A estética retrô, tanto de trilha sonora quanto visualmente, mesmo que o filme se passe atualmente, desperta um resgate no espectador saudoso dos slashers noventistas. Damien Leone se mostra um bom diretor ao trabalhar com mais recursos, mas ainda sem grandes estúdios e com distribuição limitada. Com um terceiro filme já garantido e uma cena pós-crédito que abraça de vez o absurdo, resta saber quais os caminhos Art e Leone seguirão depois do sucesso.