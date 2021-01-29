"50m2": série turca da Netflix é razoável e tem ação novelesca

Série turca "50m2", da Netflix Crédito: Yigit Eken/Netflix

Quando escrevi sobre “O Milagre na Cela 7”, sucesso da Netflix , falei sobre a influência das novelas latinas na produção audiovisual pop da Turquia. Enquanto o drama, refilmagem de um sucesso sul-coreano, investia pesado na influência de dramalhões venezuelanos e mexicanos, a série “50m2”, recém-lançada também pela Netflix, navega por novos mares, mas ainda fazendo jus à tradição novelesca turca.

Com narrativa dividida em oito episódios de cerca de 50 minutos, “50m2” acompanha Sombra (Engin Öztürk), um ex-capanga de Servet (Kürsat Alniaçik), um mafioso local, em uma jornada para descobrir seu passado. Quando ele chega perto da verdade, se torna um fugitivo e alvo do ex-patrão. Durante a fuga, acaba em um pequeno bairro onde é acolhido e assume a identidade do filho desaparecido do recém-falecido alfaiate local - os 50 metros quadrados do título dizem respeito ao tamanho da loja deixada pelo alfaiate.

Cercado de bondade e com uma relação quase familiar com os moradores de lá, Sombra se transforma ao mesmo tempo em que transforma a vida do bairro que corre risco de extinção pela especulação imobiliária - um grande empreiteiro quer demolir tudo para construir um condomínio.

Com o cenário posto, “50m2” lembra uma de nossas novelas das 19h, com humor, romance, confusões e diversas tramas com as pessoas do bairro. Sombra logo ganha um par romântico e um antagonista na disputa pelo coração de Dilara (Aybüke Pusat). A narrativa também acompanha a transformação de Civan (Özgür Emre Yildirim), um ex-astro do time de futebol do bairro que agora vive problemas amorosos e profissionais.

Série turca "50m2", da Netflix Crédito: Yigit Eken/Netflix

Apesar de todas essas subtramas, a série se torna novelesca de verdade quando investe na luta de Mutar (Cengiz Bozkurt) e Turan (Tuncay Beyazit) para manter suas casas e evitar a debandada de moradores do bairro. Os atores têm uma química incrível e o texto investe no humor por vezes involuntário gerado pela interação dos dois com o resto do mundo. Vale ressaltar que a Turquia é um país bem particular, de maioria islâmica, mas com uma grande parte da população adepta ao cristianismo - essa diferença cultural, mesmo que pouco explorada, também gera alguns momentos interessantes na série que chegam a parecer até um certo exagero para a audiência ocidental.

“50m2” se vende como uma série de ação e mistério, mas funciona mesmo quando investe em seus personagens - as cenas de ação são poucas e não são lá grandes coisas, com coreografias ruins, cortes rápidos e uma clara falta de cacoete do diretor Burak Aksak (também criador e roteirista da série) para o gênero.

Série turca "50m2", da Netflix Crédito: Yigit Eken/Netflix

A parte do mistério é praticamente inexistente e sabemos ser apenas uma questão de tempo até Sombra ser descoberto. Na verdade, o mistério acerca do protagonista parece pouco importar para boa parte dos personagens. Ao invés de ser explorado para fins dramáticos, ele se resolve com facilidade. Em seu ponto mais fraco, a série depende muito de coincidências para chegar a seu arco final, mais uma prova da influência das novelas. Alguns outros arcos, como o de Civan, poderiam ser mais bem explorados principalmente em sua conclusão.