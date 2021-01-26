"Expresso do Amanhã", da Netflix, segue sem rumo na 2ª temporada

Segunda temporada da série "Expresso do Amanhã", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Quando a primeira temporada de “Expresso do Amanhã” estreou na Netflix, escrevi neste espaço: “é uma trama com ambientação excelente e muitas histórias boas para contar, o problema é que nem sempre o faz” . De fato, a série que adapta o filme de Bong Joon-Ho para a Netflix cria diversas boas possibilidades de história, com bons personagens, mas nunca com a urgência do material original (o filme de Joon-Ho ou a HQ de Jacques Lob e Jean-Marc Rochette).

A temporada inicial tem altos e baixos, mas se encerra em grande nível, com uma grande surpresa que por si só já justificaria uma continuação da história e despertaria o interesse do público em voltar àquele universo.

O primeiro episódio da segunda temporada tem início exatamente onde terminou o décimo da primeira - com Melanie (Jennifer Connelly) do lado de fora do Snowpiercer, que agora tem o Big Alice atracado a ele. Do lado de dentro, Alex (Rowan Blanchard), filha de Melanie, é o braço direito do trem comandado pelo senhor Wilford (Sean Bean), que finalmente dá as caras.

Enquanto a primeira temporada despertava uma imediata comparação com o filme de Bong Joon-Ho, a segunda se permite seguir caminhos mais distintos. As duas primeiras temporadas foram filmadas ao mesmo tempo, o que faz com que a nova tenha início com o mesmo bom ritmo que encerra a anterior. Após a revolução, os fundistas comandados por Andre Layton (Daveed Diggs) estão no comando do Snowpiercer. O problema é que o Big Alice, um trem bem menor, ameaça desligar o aquecimento do Snowpiercer e matar todos congelados - o trem comandado pelo Sr. Wilford é uma espécie de parasita que consome as riquezas produzidas por seu hospedeiro.

As metáforas continuam nada sutis: apesar de maioria, a população do Snowpiercer é explorada. Há recursos para todos, mas a elite se recusa a pensar uma divisão. Há, ainda, os iludidos com a chegada do Sr. Wilford, um salvador, um messias para salvá-los da ascensão dos menos favorecidos e devolver à sociedade a estrutura de antes, com poucos ricos e muitos miseráveis.

Segunda temporada da série "Expresso do Amanhã", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

“Expresso do Amanhã”, em sua segunda temporada, ganha diversas possibilidades, mas ainda carece de um rumo. Há o arco de Andre, o de Melanie e sua filha, o do Sr. Wilford, além, claro, de diversas histórias menores que podem ser mais desenvolvidas, como a da Miss Audrey. A revolução, o foco tanto do filme quanto da HQ, já é passado, e, por isso, falta um destino à narrativa. O que vemos agora é a reestruturação daquela sociedade e a possibilidade de o mundo externo ao trem ainda existir - há até arcos que se passam fora do trem, um refresco à trama que às vezes parece não ir a lugar algum.

O formato de episódio semanal pode afastar o espectador acostumado às maratonas, que talvez não tenha tanto interesse em voltar a ela semana após semana. Vale lembrar que a série é uma coprodução entre Netflix e TNT, então a gigante do streaming não toma todas as decisões em relação a ela.

Segunda temporada da série "Expresso do Amanhã", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação