Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crítica

"100 Medos": Dramédia italiana da Netflix é totalmente esquecível

"100 Medos" acompanha uma jovem com transtorno de ansiedade em busca de superar seus maiores medos. Filme tem bons momentos, mas sofre com a falta de foco

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 20:50

Públicado em 

06 out 2022 às 20:50
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Filme italiano
Filme italiano "100 Medos", da Netflix Crédito: ANDREA GABELLONE/NETFLIX
No ótimo “Antes de Partir” (2007), de Rob Reiner, dois pacientes de câncer terminal partem em uma viagem com uma lista de coisas que precisam fazer antes do fim de suas vidas. A diversidade da lista oferece ao filme um frescor, pois ele sempre apresenta novas situações para os personagens de Jack Nicholson e Morgan Freeman, impedindo que o filme de quase 140 minutos se torne repetitivo.
“100 Medos”, filme italiano lançado pela Netflix, pega emprestada a fórmula, mas inverte o conceito; após a morte de Emma, sua melhor amiga, Sole (Federica Torchetti), uma jovem com sérios problemas de ansiedade, faz uma lista de medos que deve superar para honrar a vida da saudosa amiga. Emma, a amiga morta, deixou a paradisíaca e pacata região da Apúlia para se mudar para Paris com o namorado, mas Sole nunca conseguiu visitá-la.
O filme dirigido pelo italiano Andrea Jublin tem início introduzindo Sole, que conversa com a câmera imediatamente quebrando a quarta parede para explicar toda a premissa do filme. Prestes a completar 25 anos, Sole viu pouco da vida além da vila em que mora - viu amores e amigos indo estudar e trabalhar em grandes centros e se tornou uma solitária.
Quando chega o verão, a Apúlia se enche novamente e Sole reencontra velhas amizades a quem revela a carta deixada por Emma. Os amigos logo incentivam a protagonista e superar seus medos um de cada vez, o que confere ao filme a tal estrutura da “narrativa de lista”. Nesse processo, Sole passa por uma jornada de autoconhecimento em busca de amizades e, quem sabe, até de um grande amor.
Filme italiano
Filme italiano "100 Medos", da Netflix Crédito: ANDREA GABELLONE/NETFLIX
“100 Medos” é bem convencional, um filme que parte da tristeza para chegar ao final com todos se sentindo bem, público e personagens. A quebra da quarta parede oferece ao espectador uma cumplicidade com Sole, mas o recurso é usado à exaustão nos primeiros minutos, abusando de um didatismo desnecessário e tirando dele força em momentos mais importantes no decorrer do filme.
A narrativa de “filme de lista”, porém, é semi-abandonada pelo texto quando o filme investe na relação de Sole com Massimo (Lorenzo Richelmy), sua paixão de infância. Assim, os medos elencados por Sole são apenas uma justificativa para o roteiro desenvolver uma comédia de amadurecimento bem tradicional.
Filme italiano
Filme italiano "100 Medos", da Netflix Crédito: ANDREA GABELLONE/NETFLIX
“100 Medos” tem bons momentos, como quando a ansiedade de Sole é personificada na possível reação de uma família em um restaurante, ou quando, com um simples desenho, percebemos o quão difícil era para ela cada sessão com seu terapeuta. Ironicamente, é essa sutileza que falta ao filme de Andrea Jublin e no texto de Alice Urciulo (adaptando livro de Chiara Parenti, pois em poucos momentos compramos a angústia da protagonista, apenas somos informados delas.
Apesar das boas ideias e dos belíssimos cenários que dão vontade de visitar Bari, “100 Medos” carece de força. O carisma de Federica Torchetti é comprometido por uma personagem pouco interessante de quem é fácil desgostar. Não há nada no filme que desperte algo no espectador - as relações são mal construídas e mal desenvolvidas, tornando tudo frágil e superficial.
Filme italiano
Filme italiano "100 Medos", da Netflix Crédito: ANDREA GABELLONE/NETFLIX
O filme parece se atropelar para dar conta de todas as suas ideias e não percebe ter menos de 90 minutos de duração para desenvolver a ansiedade de Sole, o luto, sua relação com Emma, sua relação com a mãe, os velhos e os novos amigos. Ainda, alguns conflitos são introduzidos e resolvidos praticamente de imediato.
“100 Medos”, ao fim, é apenas razoável; uma jornada de autoconhecimento com boas ideias e um bom cenário, mas prejudicada por um texto que tenta abraçar várias histórias, mesmo que isso comprometa sua premissa. O filme até tem bons momentos, mas nada que permaneça com o espectador cinco minutos após os créditos subirem pela tela.
Acompanhe o colunista também no Twitter.

Veja Também

"Eleita": Comédia política de Clarice Falcão na Amazon Prime é ótima

"O Telefone do Sr. Harrigan", da Netflix, é boa adaptação de terror

"A Imperatriz", da Netflix, é ótima ao tornar pop um drama histórico

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Netflix Rafael Braz Streaming
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados