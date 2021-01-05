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Diário de Chloé

Quando um pet e um humano se encontram e tudo muda na vida de ambos

O livro “Hope, a história de um resgate”, de Huandra Seibel, é uma história inspiradora que revela um encontro de almas entre um cãozinho abandonado e a pessoa que o tirou das ruas

Públicado em 

05 jan 2021 às 05:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Huandra Seibel e seu pet
Huandra Seibel resgatou o cãozinho Hope que vivia abandonado na rua Crédito: Divulgação/ Huandra Seibel
Meu querido diário... Mamãe sempre me pega no colo e me conta histórias. Entre as centenas que já apareceram, e muitas já estiveram aqui nessa coluna, uma delas é a do cachorrinho Hope, que já foi, inclusive, personagem de uma matéria na revista.
Hope é filho de uma das pessoas mais delicadas que mamãe conhece (ela sempre diz isso), Huandra Seibel, fundadora da Ong Pra Mia. Ele foi fruto de um resgate, de um encontro de almas, que mudou tanto a vida dele, quanto a de Huandra. Imagina um cãozinho abandonado na rua – como tantos que existem no Brasil – passando fome, frio e sofrendo todos os tipos de maus-tratos por pessoas sem coração e sujeito a ser atropelado a qualquer hora? Assim era a vida de Hope.
Diante de tanto sofrimento, Hope só pensava mesmo em desistir da vida, não acreditava mais nos humanos. Cansado, só queria deitar e dormir, mas sempre tinha alguém para chutá-lo e expulsá-lo daquele lugar.
Foi daí que surgiu o anjo (sim, eles existem aos milhares por aí), a tia Huandra, que vendo Hope naquela situação deplorável não conseguiu simplesmente seguir seu caminho, indiferente com aquele serzinho indefeso.
Mas não pense que foi fácil convencer Hope a ir com ela. Ele se abrigou em um cantinho bem escondido (na cabecinha dele todos os humanos eram iguais). Mas com todo o cuidado do mundo foi resgatado por Huandra.
E dali para frente, após muitos, muitos tratamentos, Hope foi se recuperando e percebendo que aquela moça, com uma voz que mais parecia um canto, só queria seu bem. Quando Hope foi resgatado era praticamente um “monstrinho”, de tão judiado pelos anos de rua, mas agora está lindo e é o super-herói do lindo jardim onde mora.

LIVRO

A história de Hope é bem maior do que está escrito nesta coluna. É inspiradora, porque revela a difícil situação dos animais em situação de rua, que nem sempre conseguem ter um final feliz, como nesse caso. Lendo você vai descobrir que, na verdade, os dois, Hope e Huandra, foram adotados.
Livro Hope, A História de um resgate
Livro Hope, A História de um resgate Crédito: Divulgação
Bem, se você ficou curioso para saber o resto dessa história, é só comprar o livro “Hope, a história de um resgate”, escrito por Huandra, que, garanto, derrete o coração de adultos e crianças. É uma verdadeira lição de vida e amor aos animais. E o melhor, toda a renda é destinada a resgates realizados pela Ong Pra Mia.
Na minha opinião, o livro deveria ser adotado por todas as escolas, tanto estaduais, quanto municipais do Espírito Santo, para que as crianças aprendam a respeitar os animais. E fazendo isso, o Poder Público estará colaborando de uma forma positiva com os resgates da ong. Lambeijos.
O livro custa R$ 29 e pode ser adquirido pelo e-mail: [email protected].

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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