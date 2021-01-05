Quando um pet e um humano se encontram e tudo muda na vida de ambos

Huandra Seibel resgatou o cãozinho Hope que vivia abandonado na rua Crédito: Divulgação/ Huandra Seibel

Meu querido diário... Mamãe sempre me pega no colo e me conta histórias. Entre as centenas que já apareceram, e muitas já estiveram aqui nessa coluna, uma delas é a do cachorrinho Hope, que já foi, inclusive, personagem de uma matéria na revista.

Hope é filho de uma das pessoas mais delicadas que mamãe conhece (ela sempre diz isso), Huandra Seibel, fundadora da Ong Pra Mia. Ele foi fruto de um resgate, de um encontro de almas, que mudou tanto a vida dele, quanto a de Huandra. Imagina um cãozinho abandonado na rua – como tantos que existem no Brasil – passando fome, frio e sofrendo todos os tipos de maus-tratos por pessoas sem coração e sujeito a ser atropelado a qualquer hora? Assim era a vida de Hope.

Diante de tanto sofrimento, Hope só pensava mesmo em desistir da vida, não acreditava mais nos humanos. Cansado, só queria deitar e dormir, mas sempre tinha alguém para chutá-lo e expulsá-lo daquele lugar.

Foi daí que surgiu o anjo (sim, eles existem aos milhares por aí), a tia Huandra, que vendo Hope naquela situação deplorável não conseguiu simplesmente seguir seu caminho, indiferente com aquele serzinho indefeso.

Mas não pense que foi fácil convencer Hope a ir com ela. Ele se abrigou em um cantinho bem escondido (na cabecinha dele todos os humanos eram iguais). Mas com todo o cuidado do mundo foi resgatado por Huandra.

E dali para frente, após muitos, muitos tratamentos, Hope foi se recuperando e percebendo que aquela moça, com uma voz que mais parecia um canto, só queria seu bem. Quando Hope foi resgatado era praticamente um “monstrinho”, de tão judiado pelos anos de rua, mas agora está lindo e é o super-herói do lindo jardim onde mora.

LIVRO

A história de Hope é bem maior do que está escrito nesta coluna. É inspiradora, porque revela a difícil situação dos animais em situação de rua, que nem sempre conseguem ter um final feliz, como nesse caso. Lendo você vai descobrir que, na verdade, os dois, Hope e Huandra, foram adotados.

Livro Hope, A História de um resgate Crédito: Divulgação

Bem, se você ficou curioso para saber o resto dessa história, é só comprar o livro “Hope, a história de um resgate”, escrito por Huandra, que, garanto, derrete o coração de adultos e crianças. É uma verdadeira lição de vida e amor aos animais. E o melhor, toda a renda é destinada a resgates realizados pela Ong Pra Mia.

Na minha opinião, o livro deveria ser adotado por todas as escolas, tanto estaduais, quanto municipais do Espírito Santo, para que as crianças aprendam a respeitar os animais. E fazendo isso, o Poder Público estará colaborando de uma forma positiva com os resgates da ong. Lambeijos.