Pensando em adotar um pet? Estes gatinhos precisam de um lar

Gaely e Oliver estão no aguardo pelo novo lar. Crédito: Arquivo pessoal

Diário de Chloé

Meu querido diário... Todos os dias minha “mãe” recebe pedidos de socorro para os animais resgatados. Existem muitas pessoas que ajudam voluntariamente cães e gatos abandonados pelas ruas. O problema é que muitos dos resgatados não são adotados e acabam ficando para sempre nos abrigos.

Isso é muito triste, embora, como diz uma amiga, a Maria Braga, que faz parte dessa luta incansável em busca de oferecer dignidade a esses animais, os casos variem e eventualmente, dependendo do perfil do pet, é melhor mesmo que ele fique para sempre no abrigo. É lógico que o objetivo final é sempre a adoção responsável.

A questão é que esses abrigos precisam de recursos (que nunca vêm do Poder Público e, sim, de doações, geralmente de cidadãos que amam os pets e se identificam com a causa) para manter esses cães e gatos resgatados. Mas as doações, embora sempre cheguem, não são constantes e geralmente faltam algumas coisas necessárias para manter a saúde dos animais em dia.

É o caso, entre tantos outros, da Rosimayre Thome, de 58 anos, que mora em Vila Velha. Ela cuida, atualmente, de cerca de 50 gatos, resgatando, alimentando, castrando, vacinando e levando sempre às feiras de adoção - e, quando necessário, arcando com todas as despesas de veterinário. O mais triste é que a maioria é abandonada por seus donos, são normalmente fêmeas prenhas ou apenas uma ninhada de filhotes (separados das mães muitas vezes sem terem feito o desmame).

Agora, Rosimayre está precisando de doações e de pessoas que amem os animais, especialmente gatinhos, e queiram adotá-los. Quem quiser ver os felinos do abrigo disponíveis para adoção pode acessar o Facebook ou o Instagram (é o próprio nome dela). Já para fazer doações, basta ligar para (27) 99755-6675.

Que tal levar um gatinho para casa? Esses daqui são do abrigo da Rosi. Uma coisa eu posso garantir: quem tem um gatinho se diverte muito e deixa a vida bem mais leve. Lambeijos.

Bento

Bento Crédito: Arquivo pessoal

Fui abandonado pelos meus donos pois eles acreditavam que eu poderia transmitir doenças para minha “mãe” grávida. Sofri muito, mas encontrei o amor de novo aqui no abrigo da Rosi, que cuida muito bem de todos nós. Mas eu quero muito uma família, vem me buscar, vai! Sou castrado, vacinado e vermifugado.

Marry

Fui encontrada com seis filhotes recém-nascidos. Me levaram para o abrigo. Todos os meus filhotes foram adotados, mas eu ainda estou aqui. A “mãe” Rosi é muito boa para nós, mas eu quero muito encontrar uma família. Já sou vacinada, vermifugada e essa semana fui castrada. Gostou de mim? Vem me buscar, então!

Alice

Alice Crédito: Arquivo pessoal

Fui abandonada com cinco filhotes que tinham acabado de nascer. Estávamos dentro de uma caixa de papelão. Meus filhotes foram adotados, mas eu ainda continuo aqui no abrigo. Sou castrada, vacinada e vermifugada. Só falta mesmo encontrar uma família para dar e receber amor. Acho que hoje será meu dia de sorte e vou conseguir!

Gaely e Oliver